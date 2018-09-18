土耳其想买波音747专机 卡塔尔：豪华版免费送你

据英国广播公司9月17日报道，土耳其总统埃尔多安表示，卡塔尔埃米尔赠送了土耳其一架价值5亿美元的波音747-8i飞机。
埃尔多安称，卡塔尔埃米尔塔米姆（Sheikh Tamim Al Thani）在听说土耳其有意购买波音747-8i飞机后，便将其赠送给了土耳其。
由于土耳其目前正面临着金融危机，有土耳其议员很担心埃尔多安会用税收钱购买波音747-8i飞机。
卡塔尔与其他阿拉伯国家进行了长达一年的对峙，而在此期间土耳其一直支持着卡塔尔。在卡塔尔的陆运和海运通道被迫关闭后，卡塔尔超市物资紧缺，土耳其就用海运和空运输送物资，向卡塔尔提供援助。
波音747-8i于上月才面市，美国知名网站称其是“世界上最大最昂贵的私人飞机”。
据报道，这架飞机在经过改造之后于2015年交付给了卡塔尔，并配备了特等舱、休息室、会议室、头等舱座位区以及医院，但承载人数从400人降为了76人。
波音747-8i于上周抵达土耳其，有议员在议会中质问副总统欧凯（Fuat Oktay），这架飞机是不是用国家的钱买的。
土耳其总统上周末对记者表示，在得知土耳其政府有意购买波音747-8i后，卡塔尔埃米尔将其作为礼物赠送给了土耳其。
埃尔多安称，当时塔米姆是这样说的：“我不会拿土耳其的钱，这是我送给土耳其的礼物。”
埃尔多安还告诉记者，波音747-8i正在进行重新粉刷，他还说：“等一切结束后，希望我们能乘坐它去旅行。”
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