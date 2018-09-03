土耳其总统：必须结束美元在国际贸易中主导地位

俄罗斯卫星通讯社9月2日报道，土耳其总统埃尔多安9月2日在土耳其-吉尔吉斯斯坦商业论坛上发言表示，必须结束美元在国际贸易中的主导地位。
土耳其阿纳多卢通讯社援引埃尔多安的话报道说：“有必要通过本币结算来结束美元在国际贸易中的统治地位”。
土耳其总统指出，为了所谓简化贸易而建立的与美元挂钩的（贸易）体系目前已经成了最大问题，贸易战和保护主义迫使我们在许多领域采取新的战略。
埃尔多安表示，美国操纵汇率的目的就是要人们对土耳其经济的健康强劲产生怀疑。
他说：“（美国）目的就是打击土耳其经济。 但是，由于土耳其政府应对得当，土耳其人民立场坚定，这一企图并没有成功。”
美土关系最近出现恶化，原因包括土耳其政府2016年逮捕美国牧师布伦森。2018年8月初，美国财政部对土耳其司法部长阿卜杜勒-哈米特∙居尔和内政部长苏莱曼∙索伊卢实施制裁，并指责他们“严重侵犯人权”。
美国总统特朗普8月10日宣布，将土耳其钢铁和铝产品的进口关税分别上调至50%和20%。13日凌晨土耳其里拉的汇率跌倒1美元兑7.1326里拉的历史新低。但卡塔尔打算对土耳其经济投资150亿美元的消息传出后，15日和16日里拉走强19%。
土耳其8月15日发布总统令，对美国生产的部分商品加征进口关税。根据总统令，加征关税的商品包括酒类，税率升至140%；汽车税率升至120%；香烟、化妆品税率升至60%；大米税率升至50%。土耳其贸易部长佩克简表示，安卡拉将22种美国进口商品的关税提高一倍，加征总额达5.33亿美元。
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