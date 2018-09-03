19岁阿富汗男子持刀重伤美游客 荷兰拉响恐怖警报

“荷兰拉响恐怖警报！”当地时间8月31日，荷兰首都阿姆斯特丹中央车站上演惊魂一幕：一名阿富汗男子手持利器在站内行凶，当场造成两名美国游客受伤，凶徒也被警察开枪后制伏。这起案件受到荷兰官方高度重视，经初步调查，阿姆斯特丹市政部门认为此次袭击带有“恐怖主义动机”。
美联社9月2日报道称，中央车站凶案发生后，阿姆斯特丹当局迅速展开调查，初步结果于案发后几小时后就得出。调查人员认为，凶犯的攻击模式带有很强的随机性，两名受害游客并非“特定目标”。当地时间1日，在美国驻荷兰大使馆确定受害者身份后，阿姆斯特丹市政部门也随即公布案情最新进展。市政部门表示，根据嫌犯的初步口供，可以断定其持刀行凶带有“恐怖动机”。不过市政厅并未透露嫌犯的口供内容，也未对作案动机的判定标准做出解释。荷兰首相吕特1日在推特上称，警方已对嫌疑人展开调查，工作重点在于挖掘他的“极端主义意识形态”。
2日，荷兰警方仍在对此案进行调查，嫌犯则在医院内继续接受警方盘问。英国《卫报》称，由于荷兰拥有极为严格的隐私法，媒体对嫌犯的身份背景知之甚少，只了解到该男子被称为“贾伟德·S”，是一名19岁的阿富汗人，持有德国居留许可证。阿姆斯特丹警方表示，已与德国同行展开密切配合。德国电视一台2日称，德国警方此前已搜查嫌犯在德国的居所，起获多部“存储设备”，并准备进行数据分析。荷兰警方2日表示，法院3日将安排该男子出席一场闭门听证会，此前警方不会再透露任何消息。官方并未透露嫌犯可能面临的指控及刑期。
美国有线电视新闻网（CNN）称，美国驻荷兰大使胡克斯特拉已对两名伤者表示慰问，称大使馆方面将协同阿姆斯特丹市政部门为二人及其家人提供必要的协助。据了解，两名受害者伤势严重，但所幸尚无性命之忧，目前仍在医院接受治疗。
路透社称，伊斯兰极端势力近年在欧洲发达国家犯案频繁，法国、比利时、英国和德国此前均已遭受过不同程度的袭击。鉴于荷兰也参与了打击极端组织“伊斯兰国”（IS）的军事行动，舆论普遍认为该国很可能也会沦为恐袭目标。前不久，被称为“荷兰特朗普”的极右翼政客基尔特·威尔德斯要搞一场“先知穆罕默德肖像绘画大赛”，引发伊斯兰世界的震怒。当时有人甚至扬言“只有一场圣战才能治得了他”，阿富汗塔利班组织更威胁称要攻击荷兰驻阿部队，引发相当程度的恐慌。就在上周，一名26岁男子因威胁要杀死威尔德斯而遭到逮捕，备受争议的“绘画大赛”也被临时取消。
针对中央车站袭击案，荷兰首相吕特说：“这种懦弱行为表明，对我们来说，保持警惕是多么重要。”阿姆斯特丹市政府表示，已检查现有的安保措施，“警方的勇敢干预表明，阿姆斯特丹已为这类事件做好准备。”荷兰国家安全和反恐组织协调人斯霍夫在推特上发文指出，这一事件与当前荷兰对安全威胁的评估一致，但目前尚无必要采取更严格的警戒措施。荷兰目前的恐怖袭击威胁级别为仅次于最高级的“实质”级，也就是恐袭威胁确实存在，但尚无证据表明恐袭将马上发生。
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