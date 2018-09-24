塑料微粒可经由蚊子进入食物链

研究人员说，他们观察到蚊子幼虫会摄入塑料微粒，而这些塑料微粒可以沿食物链上传。这项发现有可能揭示这种污染颗粒破坏环境的新途径。
塑料微粒——从合成布料、汽车轮胎和隐形眼镜等人造产品分解而来的微型塑料碎片——遍布世界大部分海洋。
它们难以被发现，而且更难收集，会严重损害海洋生物，而且据信它们在通过食物链和污染水供应的过程中也对人类健康构成重大威胁。
英国雷丁大学的研究人员现在认为，他们第一次有证据证明，塑料微粒可以通过蚊子和其他飞虫进入我们的生态系统。
研究小组观察蚊子幼虫摄入微小的塑料珠子—类似日常化妆品中发现的微小塑料球一一然后监视它们的生命周期。
他们发现，许多微粒被传递到蚊子成虫体内，这意味着，无论什么生物吃了野外的飞虫，都会同时吞食这些塑料。
研究报告的第一作者、雷丁大学生物学家阿曼达·卡拉汉对本社记者说：“重要的是，这种情况可能相当普遍。我们只是以蚊子为例，还有很多水生昆虫有相同的生命周期，它们的幼虫在水里摄取食物，然后变成成虫。”
已知以此类昆虫为食的动物包括几种鸟类、蝙蝠和蜘蛛。这些动物又都是其他动物的捕食对象。
拉汉说：“这基本上是此前没有考虑过的另一条污染途径。”
虽然研究小组是在实验室条件下观察这些蚊子，但她说，这一过程“极有可能”已经在野外发生。
包括英国在内的几个国家已经禁止含有塑料微粒的产品，但卡拉汉说，这一问题的严重程度仍有待发现。
她说：“这是一个重大的问题，那些已经存在于环境中的塑料将伴随我们非常长的时间。”
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