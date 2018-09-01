俄军潜艇威胁不大 英国却急于拉上挪威联合反潜

据英国《每日电讯报》网站8月6日报道称，英国国防部称，英国新的“潜艇猎手”机群将与挪威军队联手对抗俄罗斯的威胁。
报道称，英国和挪威将通过共享供新型海上巡逻机使用的设施，来抗击重新出现的来自俄罗斯海军力量的威胁。
报道认为，“俄罗斯潜艇活动的明显增多”意味着北约的海军力量在北大西洋和波罗的海由于存在危险。
根据英国、挪威和美国共同签署的一则声明，英国将于明年接收其斥资30亿英镑购买的9架P-8A巡逻机中的第一架，而挪威将购买5架巡逻机，此举是对北大西洋地区“不断变化的安全环境”的反应。
英国的巡逻机将驻扎在苏格兰洛西茅斯的英国皇家空军基地，该基地还将为挪威巡逻机提供作战和后勤支持。
共享设施的计划是在英国国防大臣加文·威廉姆森发表有关俄罗斯海军活动的评论之后出炉的。威廉姆森说，俄罗斯在大西洋地区海军活动的增加“表明了俄罗斯越来越强的攻击性和越来越强的自信”。
他说，英国皇家海军在2017年对俄罗斯战舰靠近英国领海的情况共33次作出反应，相比之下在2010年只有1次。
国际战略研究所的尼克·柴尔兹称，鉴于俄罗斯在格鲁吉亚和乌克兰的军事活动，英国2010年作出的废除海上巡逻机能力的决定在后来进行了重新检讨。他说：“对俄关系的重大变化意味着2015年版国防评估报告中有关填补这一（海上巡逻机能力）空白的内容成为一个重要的优先事项。”
报道认为，英国皇家空军的反潜作战能力曾经通过向美国、加拿大、澳大利亚和新西兰武装部队中派遣人员参加训练而得以保留。而恢复英国自主的海上巡逻能力的决定是在2015年作出的。
柴尔兹说，潜艇是俄罗斯海军最具战斗力的部分。其潜艇舰队由大约60至70艘潜艇组成，其中只有几艘潜艇能对北约海军造成麻烦。他说，与挪威军队密切合作的决定是“小规模列装从外国引进的作战力量时的顺理成章的一步”。
除了电子信号情报作用外，P-8巡逻机海能够进行反潜战、反水面战和航运拦阻工作。这包括搭载鱼雷、深水炸弹、“鱼叉”反舰导弹和其他武器。
“海神”巡逻机的搜索雷达得到了优化，以便探测海面上像潜艇潜望镜这样的小型物体，以及较大的水面接触点。机翼下方挂载的“鱼叉”式反舰导弹可以用来攻击敌方的水面接触点，反潜鱼雷则可以装载在内部的武器舱内。英国的“海神”巡逻机不仅可以保护英国基于潜艇的核威慑力量和两艘新航母，还将能够部署声呐浮标来帮助它们发现潜艇。
今年5月，挪威国防部国务秘书托娜·斯科根访问洛西茅斯英国皇家空军基地时，推进了英国与挪威联合反潜行动的计划进程。她说：“鉴于我们共同的价值观以及我们的历史和地理环境，挪威和英国是天然的伙伴。我们甚至可以进一步加强与高端能力——例如F-35战斗机和P-8海上巡逻机——相关的双边防务合作。”
英国国防部的发言人说：“英国将与挪威探索我们可以一起利用P-8A海上巡逻机的海上侦察和反潜战能力的途径，以便改善北大西洋地区安全状况，从而加强北约的安全性。”
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