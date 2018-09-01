活过100岁值得庆贺 但长寿对日本来说却已成负担

外媒称，不久前，世界上最长寿的老人宫古千代去世，接过这一世界之最“桂冠”的是另一位日本女性——115岁的田中金江。
据拉美社8月29日报道，日本人素来以持之以恒和均衡的生活方式闻名，这是长寿和健康生活的两大关键。
报道称，因此，日本12.5%的人口年龄在75岁以上、另有2%的人口年龄超过90岁并不奇怪。
报道还称，事实上，日本拥有百岁老人的比例居世界首位，超过6.7万人活到了期颐之年。
报道指出，不过，这一数字也意味着这个拥有1.27亿居民的世界第三大经济体面临着社会、政治和经济挑战。
日本政府从1963年开始统计百岁老人数量，当时这一数字为153人，35年后的1998年，这一数字首次突破10万。
根据厚生劳动省的最新报告，这一趋势将继续，主要原因是医疗进步和日本人对不健康生活方式的清醒认识。
报道称，几十年来，世界各地的科学家对日本人长寿的秘诀非常感兴趣，并一直在深入研究这里有别于世界其他地区的生活方式。
报道还称，尽管很多观点认为日本低脂肪、蔬菜和鱼类丰富的饮食习惯是长寿的重要原因，但专家认为这是将一个复杂现象解释的过于简单化了。
东京都老人综合研究所和东京人瑞研究中心的研究结论是，日本人长寿源自基因、哺育方式、社会发展，体育锻炼、居住地气候和卫生服务质量等诸多因素。
报道称，尽管如此，饮食仍是其中最受关注的因素之一。根据相关的采访记录，数十名日本百岁老人的共同点是吃的量少、咀嚼次数多以及鱼肉和其他肉类摄入均衡，相信他们长寿的秘诀中一定包括这些。
报道还称，虽然能活过100岁值得庆贺，但越来越多的老人对活跃劳动力人口意味着沉重的社会保障负担。
2017年，日本的人口统计数据连续第7年下降。最近一次人口普查显示，过去5年日本失去了近百万人口。
日本内务省数据显示，日本总人口中27%年龄在65岁以上，这其中涉及的成本对日本当局来说是一个严重的问题，不仅在于社会保障方面，还在于生产体系上。
日本政府预测，到2060年，居民人数将减少到8700万，其中近40%将处于第三年龄段，即老年活动年龄人口。
报道称，日本的快速老龄化对其经济造成了直接影响，迫使日本政府寻找能够维持增长率的方案。
报道还称，从长远来看，老龄化将对国家预算开支产生影响，日本政府预计2025年的社会福利支出将高达国内生产总值的27%。
报道指出，面对这种情况，日本政府也在寻求一种在中短期内弥补这种情况对经济不利影响、维持日本在国际舞台地位的机制。
报道还指出，其中包括把通过税收优惠政策和创造育婴便利条件等方式提高生育率作为政府一大要务，尤其是在职业女性日趋增多的背景下。
报道认为，被称为“安倍经济学”的安倍晋三2012年底上台后加速实施的一系列刺激经济政策希望以一种完整的方式解决这个问题，使国家摆脱停滞状态。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost