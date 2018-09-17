疑受在美性侵案影响 刘强东将缺席上海世界人工智能大会

中国电商巨头京东集团创始人刘强东涉嫌性侵留美女大学生一案，引发关注。
近日，京东发言人透露刘强东新动向。
北京时间9月17日消息，据路透社报道，京东一位发言人表示，公司CEO刘强东将不再参加参加本周在上海举办的2018世界人工智能大会。
2018世界人工智能大会将于9月17日至19日举行。此次论坛由中国发改委及其工业和网络空间部门主办，旨在展示中国在人工智能方面不断增强的实力。其他受邀客人包括阿里巴巴CEO马云、腾讯CEO马化腾和百度总裁李彦宏等。
刘强东8月31日因涉嫌性侵在美国明尼苏达州被捕，第二天被释放，但仍被美国警方调查。案件目前正处于“获释候诉”（released pending complaint）的阶段。
随后，美国警方公布刘强东案件报告。报告显示，刘强东8月31日当晚，是以涉嫌“强暴”重罪遭逮捕。
据悉，该报告是逮捕刘强东当晚的警察纪录，警察接到举报后赶到现场，依据受害者描述完成报告。
而警方在报告中是以609.342的罪名控罪刘强东，根据明尼苏达州的法律，609.342为性犯罪五级中的一级重罪。
美国警方曾指出，刘强东涉嫌强暴重罪，但仍从监狱无保释放且回到中国的原因，是因为他还未被控罪。
美国明尼苏达州亨内平郡 （Hennepin County）检察官办公室发言人9月5日表示，一旦需要被告到案，尽管中美两国没有引渡条例，但美方可透过国际刑警组织(Interpol)抓捕嫌疑人。 目前，案件还在调查当中。
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