意内政部长或因要挟欧盟遭公诉 曾拒绝让移民登陆

据当地媒体报道，当地时间8月31日，意大利西西里检察官路易吉•帕特罗纳焦正式向巴勒莫检察院递交立案公诉申请，要求对意大利内政部长萨尔维尼在非法移民安置事件中涉嫌要挟欧盟等多项罪行进行立案调查并提起公诉。
根据立案公诉申请材料，萨尔维尼涉5项罪名指控，分别是滥用职权、非法监禁、要挟欧盟、剥夺他人自由和懈怠法律责任。目前意大利司法部门正在对“迪乔蒂”号船非法移民安置事件开展进一步调查，核实此案细节，据报道，如果萨尔维尼被指控利用非法移民安置事件要挟欧盟的罪名成立，他或将面临25年至30年监禁。但分析人士认为，由于萨尔维尼具有多重司法豁免权，此案要真正进入司法诉讼程序，还将经历一个漫长的过程。
意内政部长拒绝让非法移民登陆
8月16日，意大利海岸警卫队“迪乔蒂”号船从地中海上救起190名非法移民，但除了其中一小部分人外，意大利方面拒绝让船上的其它非法移民登陆。意大利内政部长萨尔维尼表示，除非欧盟各国同意分摊接收这些非法移民，否则意大利不会允许这些人员登陆意大利。后因爱尔兰、阿尔巴尼亚和意大利教会同意收容船上人员，此事终于告一段落。
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