特朗普谈判前又抛对抗言论 失望情绪在欧洲蔓延

德媒称，几个星期以来，欧盟与美国看上去似乎避开了贸易战。美国总统唐纳德·特朗普和欧盟委员会主席让-克洛德·容克曾出人意料地一致同意，宁愿通过谈判达成贸易协议，也不愿继续提高针对对方的关税。但现在特朗普又重新发出了人们早就熟悉的攻击性言论。
据德国《柏林晨邮报》网站9月2日报道，特朗普在接受彭博新闻社采访时说：“欧盟几乎和中国一样糟，只是程度小一些。”而且他还粗暴地驳回了主管贸易事务的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦有关欧洲和美国应互免汽车关税的提议。他说，该提议“不够好”。
容克在布鲁塞尔作出了愤怒的回应。他说，他已和特朗普“达成一种停战协议”。容克对华盛顿隔空喊话说，这些协议有时会受到威胁，但通常会被遵守。如果特朗普对从欧盟进口的汽车征收新关税，那该怎么办？容克明确说：“那么我们也会这样做。”
报道称，这场小冲突只是对未来几个月情况的一种预演，因为欧盟和欧洲大陆的许多国家虽然因容克避免了贸易战而一度觉得可以长舒一口气，但在欧盟和美国即将于9月中旬开始谈判之际，失望情绪又在欧盟内蔓延。
报道称，迄今为止，在时间有限的情况下，欧盟与美国只进行了试探性会谈。欧盟首席谈判代表马尔姆斯特伦和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽现在计划9月10日举行首次会谈。欧洲方面已经在讨论令人沮丧的情形：特朗普将让谈判一拖再拖，以便在11月中期选举前夕大发雷霆并加征汽车关税，他想借此最大程度地打动选民。
欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格说，“很难预测特朗普的贸易承诺有多可靠”，如果特朗普“再次摆出对抗态度，我们欧洲人必须一起果断地回应”。
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