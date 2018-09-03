学生少学费收入低 未来十年韩国或有一半大学关门

未来十年韩国有一半大学要关门？由于学生数量骤减、学费收入下降，韩国大学因经营困难而关门的现象愈发严重，引起各方重视。
韩国政府上月发布的统计数字显示，以2018年韩国新入学大学生人数48.3万为基准来看，到2021年，高校生源短缺将达5.6万人。据此推算，到时或将有38所私立大学因招不到学生而关门。韩国KBS电视台指出，这是政府首次明确预测可能关门的学校数量，而实际上从2000年开始，韩国已有共16所大学关门。
另据《韩国时报》2日报道，目前韩国有意愿上大学的学生人数约为52万人，与今年的大学录取人数基本持平。受到人口数量以及学生能力等因素影响，2021年能上大学的学生数将降至不到43万人，2023年则将降至不到40万人。未来十年，或将有一半的大学面临要关门的尴尬局面。
韩国舆论指出，“人口悬崖”——即出生率下降和老龄化加剧同时出现造成的社会问题，正在蔓延至大学。韩国首尔大学人口学教授赵英泰认为，韩国最早的“低出生率一代”生于2002年，现在读高一。因此从2021年开始，最晚到2023年，大学将开始出现明显生源数下降。赵英泰认为，学生数急剧减少将影响学校总体收入，使其面临财政困难。
韩国教育部表示，学校关门造成的教职工失业和学校设施搁置可能带来其他后续问题，目前政府正在商讨对策。此外，韩国教育部和韩国教育开发院近日也公布与此相关的“2018年大学基本能力诊断结果”，披露大学存在的经营问题。
韩国梨花女子大学一名教授则在《韩国时报》撰文指出，目前韩国应从两方面入手避免大学关门问题。一方面，政府应多鼓励韩国本地学生留在国内而非出国上大学。另一方面，政府应加强宣传，多招收国际学生弥补空缺。
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