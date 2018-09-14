支付宝妥协 中国两大支付巨头均被银联“收编”

昨日，上证报记者从知情人士处证实，中国银联与支付宝已于9月10日举行内部签约仪式，就支付清算业务达成了相关合作。
至此，两大支付巨头——支付宝和微信支付均被合法清算组织“收编”。微信支付早前分别与网联、银联达成支付清算业务合作。支付宝方面则一直略显吊诡，曾先后传出与银联、网联达成合作的消息。但银联当时很快否认了这一市场传闻；网联也在彼时发布公告后又迅速删除，然后再补充公告称“仍在个别细节谈判中”。此后，一直未有新进展的消息传出。
不过就上述消息，银联和支付宝方面昨日均表示：不作回应。
自2016年以来，人民银行连番发文整肃第三方支付行业。其中，对行业影响最为深远的一个硬性要求便是第三方支付机构必须断开与银行直连，接入合法清算组织，时间大限是在今年6月30日，即业内通称的“6·30断直连”。
之所以要求断开直连，一则有利于监管部门掌握支付机构的资金流和信息流等，清理市场乱象；二则剪断了支付机构与银行之间的利益链，打破了支付行业十余年的业务运行模式和经营生态。
易观发布的最新数据显示，今年一季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达403645.1亿元，环比增长6.99%。其中，支付宝、腾讯金融（即微信支付）市场份额分别为53.76%、38.95%，占绝对主导地位。
显然，这两家支付巨头是人民银行主导的断直连工作的关键角色，自然备受市场关注。
对于银联与支付宝达成支付清算业务相关合作一事，易观支付行业分析师王蓬博称：“这是一个标志性事件。不管从交易规模还是用户规模来说，支付宝和微信支付都是断直连工作的重中之重。微信支付态度相对开放，所以和清算机构合作比较早。支付宝现在也达到了短期目的，即寻求最低费率。”
不过，即便银联与支付宝达成上述合作，也并不意味着断直连工作就此收尾。
目前，大多数支付机构基本已接入银联和网联，并在逐步切量。王蓬博说，断直连工作目前仍在紧张排期中，一些安全测试还没有结束，主要是银行端，年底之前能否实现全部初步切量还有待检验。
“全部切量需要时间，在此期间行业还会经历一轮洗牌。”王蓬博说。
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