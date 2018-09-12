沃尔沃推迟IPO 英媒：因贸易形势紧张和汽车股低迷

英媒称，瑞典车企沃尔沃汽车及其中国母公司吉利控股集团推迟沃尔沃的首次公开募股（IPO）计划，原因是贸易形势紧张和汽车股低迷。
据路透社9月10日报道，“我们认为，现在不是IPO的最佳时间。”沃尔沃汽车首席执行官霍坎·萨穆埃尔松周一在电话中对路透社的说法，证实了《金融时报》对此事的率先报道。
消息人士此前表示，沃尔沃和吉利一直在研究IPO事宜，对该公司的估值介于160亿至300亿美元之间。该公司称，未来仍有可能上市。
报道称，但萨穆埃尔松称IPO前景因商业周期变化而变得渺茫。在汽车股普跌的背景下，欧洲斯托克600指数的汽车及零部件指数今年迄今已下跌15%。
然而，即便在近期市场涌现卖压以前，一些观察人士就对沃尔沃目标估值上限300亿美元持怀疑态度。
报道称，美国与中国的贸易争端升温，且与欧洲关系紧绷，令汽车业投资人惴惴不安，加剧市场前景的波动。
不过与德国主要竞争对手相比，沃尔沃对中美互征关税的曝险较少，公司还曾表示将调整XC60运动型多用途车的生产以降低冲击。
报道称，知情人士表示，吉利汽车及其董事长李书福认为，沃尔沃在上市之前应进一步在中国市场深入发展。
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