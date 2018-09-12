研究发现服用维D或增加乳腺癌患者生存率

英媒称，爱尔兰癌症学会支持的一项研究显示，乳腺癌患者服用维生素D可以增加生存几率。科学家说，相比没有服用维生素D的患者，那些服用维生素D的患者生存几率提高了20%。
据英国《泰晤士报》网站9月10日报道，爱尔兰皇家外科医学院的研究人员在2000年到2011年间对近5500名50到80岁之间的乳腺癌患者进行了跟踪调查。研究基于患者所服用的药物。
报道称，以前就有研究发现，无论是通过饮食、晒太阳还是服用补充剂的方法，所促成的血液中较高的维生素D水平都与乳腺癌生存几率提高有关。而爱尔兰的这项研究发现，对于确诊的乳腺癌患者，补充维生素D可能是有用的。乳腺癌是爱尔兰女性的第二大常见癌症，每年有超过3100名女性确诊。
该研究称，对于癌症患者来说，维生素D是无毒而廉价的补充剂，现在需要对其进行进一步的研究。目前海外正在进行大规模的临床试验。
该研究还发现，相比没有服用维生素D的患者，服用维生素D的人一般来说都比较年轻，较少吸烟，肿瘤还处于早期，而且发展较慢，这些因素可能也与生存率高有关。
报道称，这项研究发表在《乳腺癌研究和治疗》杂志上。爱尔兰癌症学会研究负责人罗伯特·奥康纳说，研究成果令人振奋，不过还需要进行更多分析。他说，临床试验的结果将会说明维生素D对乳腺癌患者的确切效果。
“我们建议，乳腺癌患者在去购买维生素D之前，先要咨询医生，”奥康纳说，“使用维生素D可能导致健康问题，而且每个人的乳腺癌都有自己的特点，需要个性化的治疗。”
报道称，许多人是在50到64岁之间被检查出乳腺癌。不过也有较年轻的患者，23%的确诊乳腺癌是发生在50岁以下的女性身上。
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