马哈迪：经济竞争输华人．“马来人怠惰是祸首”

他说，马来人必须承认自己的错误并改过自新，以便在经济上取得成功。
他指出，马来人有智慧和能力可以跟其他种族，特别是华人一较高下并取得成功，但尽管马来人享受政府提供各种形式援助的特权，他们仍未能脱颖而出。
他上周四在布城的首要领导基金会接受《当今大马》及《阳光日报》联访时说，他倡议向东学习政策，以便从日本的成功故事中学习。
在大马可向华人学习
“实际上，在大马，我们也可以向华人学习，在同样的环境下和马来人一起打拼，但他们取得了成功；看到这一点，我感到很难过，多年前，当我还是一名议员时，我参观了一个稻田区，两块毗邻的稻田，只有一块有健康的庄稼。”
他说，所以，他问了他的朋友这是怎么回事。
“他告诉我，健康庄稼是华人拥有的，这就是说，当你给平等的机会时，一切都是一样的，但是当你给马来人时则无效。”
马哈迪指出，马来人的文化和态度是罪魁祸首。
部分援助项目被浪费
“马来人不努力工作，他们的智力与华人相差无几，但工作文化并没有促使他们努力工作和秉持诚信，若我们不滥用权力和金钱，我们就会成功。”
他说，政府援助马来人的部分计划项目已经被浪费了。
“我们无法取得成功的原因是，当获得机会时，例如发出汽车进口准证（AP）旨在吸引马来人进入汽车业，但他们不从事销售汽车的业务，而是出售AP给第三方，政府给予合约也是这样。”
他承认也有少数马来人利用机会开展业务并取得了成功。
愿分享大马
马来人没驱赶他族
谈及种族关系的课题，马哈迪指出，马来人愿意与非马来人分享马来西亚，不像有些国家独立时赶走异族的做法。
“我们看其他国家不愿意让外人居住，例如缅甸独立时有许多印度商人，他们赶走印度人，肯雅也赶走印度人。”
他说，我国的马来人没有驱赶非马来人，即便他们还是心系他国。
“相反地，我们共享政权，就联邦的层面而言，我们从未有100%高官为马来人，你在吉兰丹和登嘉楼两州或许看到此事，但联邦愿意合作，与所有族群分享政权。”
他说，无论如何，种族之间还存在经济鸿沟，必须及时纠正以避免种族冲突。
贫富悬殊太大或致骚乱
他说，马来人与其他种族贫富差距仍在，所以还需要扶助马来人，以便他们能够与其他种族平起平坐。
他认为若贫富悬殊太大会导致对抗，或许引发骚乱。
“贫富差距过大并非好事，久而久之就会有骚乱，一个族群内，若贫富差距过大就会发生俄罗斯革命，而他们杀掉最高领袖，但我们这里能够制止这样的事，将焦点放在马来人身上，以便他们感到安全，以及能够与其他族群达致成功，这是原来的巫统斗争宗旨。”
为争取马来选民
巫伊合作无助夺政权
针对巫统与伊党紧密合作，甚至有意互派代表出席对方的大会，马哈迪认为两党只是极力争取马来选民，无助于两党夺取联邦政权。
他重申，东海岸政坛风气有异于西海岸，当地选民不熟悉公正党党徽，才让巫统或伊党坐收渔翁之利。
“我认为巫伊合作不可能让他们赢，因为他们在一些特定地区不能获胜。”
他说，东海岸选民中的90%为马来人，风气不同，他们会支持伊党或巫统，因为他们在上届大选无法辨识土著团结党或公正党党徽，才没有支持土团党。
“虽然他们没法投选（给我们），但他们投给伊党，巫伊合作不可能拿到足够议席组成政府。”
抨扎希搞种族课题
马哈迪也批评巫统主席拿督斯里阿末扎希大搞种族课题，殊不知此举或许能在一区胜出，但没法执政联邦。
“阿末扎希还是没变，以为玩弄种族课题就可以掌权，你可以赢一个地区，但不能赢得整个马来西亚，你看伊党只仰赖马来人，不可能赢得政权。”
他指出，巫统只有跟其他人合作，才能获取更多支持。（星洲日报）
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