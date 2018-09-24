"长生不老"并非白日梦 这样的黑科技你愿尝试吗？

人工智能、赛博格、克隆、基因编辑、细胞移植……这一系列新技术都在试图打破人类寿命的极限。
据美国科技媒体Inverse报道，机器人索非亚“大脑”的设计者、美国通用人工智能协会主席本·格策尔（Ben Goertzel）近日表示：“能活到1000岁的人可能已经存在了”。
听起来似乎是天方夜谭，毕竟现在能活到100岁以上就很不容易了。不过格策尔并不是在开玩笑。
他指出，全球无数科学家致力于研究如何对抗衰老，目前的一些前沿技术已经可以做到让人类延长10-20年的寿命，这一领域的发展将非常迅速，长生不老并非白日梦。
格策尔称，在抗衰老领域有两位“科技狂人”——美国可忽略衰老研究工程战略基金会的首席科技官奥布里·德·格雷（Aubrey De Grey）和硅谷实业家谢尔盖·法古特（Serge Faguet）。
他们的探索真的可以帮助人类无限延长寿命吗？
做一名“生物黑客”，一天吃60颗药
现年32岁的法古特是一名“生物黑客”，喜欢拿自己的身体做各种基于生物学和医学的试验研究。
他在接受《卫报》采访时表示，为了高质量的延长寿命，他已经花费25万美元用于做测试和吃药，包括抗抑郁药、酮酯、能维持肌肉和骨质密度强度的激素等等。
法古特估算，一天至少要吃60颗不同种类的药。而他一天只吃一顿正餐，一周有三天禁食，生活的非常克制。他的体脂从26%降到了10%，类似于一名运动员的体质。
除了吃药之外，他还给自己的身体配备了各种设备，比如特制助听器，防止自己的听力系统受损。还有智能指环，监测睡眠和运动状态，便于调整实验计划。
法古特推崇硅谷的“精英主义”，他非常认同美国亿万富翁、Facebook首任总裁肖恩·帕克的相关言论：
“我们会活得更长久更有质量，因为我是一名亿万富翁，我能获得更好的医疗保健，所以。。。我很可能活到160岁，成为不朽霸主中的一员。给我们这些亿万富翁额外一百年时间，你能见识到财富差距能到什么程度！”
所以不难理解，法古特为什么要追求更长的寿命。法古特说，他不仅要活得更久，还要变得更聪明、快乐，拥有更强的体能和记忆力。
据《卫报》，有人给法古特写邮件，认为他作为一名“生物黑客”，即使能长寿也没有意义，因为不能“做自己”。
法古特回应：“我不喜欢脆弱的自己，科学告诉人类，我们没有真正的自我。”
改变细胞，永远30岁
人类寿命研究领域的领袖人物奥布里·德·格雷，他是提出人类能够活到1000岁的第一人。
据BBC，德·格雷说，科学家将在20年内找到一种方法完善抗老化治疗。
据《纽约时报》，他指出有7种生物因素影响与衰老相关的细胞损伤以及与年龄相关的疾病，它们包括：组织中的细胞修复速度不足；细胞复制像癌症一样不受控制；细胞的死亡时间过晚；细胞内小型发电厂线粒体遭到破坏；细胞内垃圾的累积；细胞外垃圾的累积；细胞外晶格结构变僵硬。
德·格雷和他在美国可忽略衰老研究工程战略基金会的团队正在开发相应疗法，主要致力于改变细胞。他们认为“干细胞疗法”是重要的技术，可以用年轻细胞替代那些衰老过程中死去的细胞。
他设想的未来是，老年人可以通过接受“恢复青春科技”疗法，把细胞逆转为年轻时的状态。当患者在60岁接受治疗时，他在生物学上能够回到30岁的状态。然后循环重复这一治疗。
“未来将会出现一批诊所，专门提供抗衰老治疗。初期的花费可能非常昂贵，但是随着技术发展，此类治疗的成本将逐渐降低到公众可承受的范围。”德·格雷说道。
关于未来人类寿命究竟有多长的问题，德·格雷认为无法准确预知，因为人类每取得一次重大科学进展，科学家们都将争取到更多时间来完成下一个进展。
“永生”会带来什么问题？
BBC Future曾探讨过这个话题，如果人们都开始延长寿命，会出现什么重大社会影响？
一些人担心寿命延长可能会导致人口过度增长，担忧地球能否支撑庞大的人口规模。还有人认为这会加剧人类社会的不平等。
《未来简史》作者尤瓦尔·赫拉利认为，“人类可能会分化为两个主要的等级，一个全新的更先进的精英阶级，很聪明，很富有，也有可能会长生不老。还有一个全新的一无用处的无产阶级，越来越穷地等待死亡。”
据《卫报》，德·格雷认为，人类不能被可能产生的风险束缚住科学的尝试。如果当年类似这类担忧束缚了疫苗和抗生素的研究先驱，那么如今的我们有很多人都不太可能活过40岁。
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