菲律宾基建项目寻求中国贷款 菲媒：中国高度重视双边关系

外媒称，中国的新援助机构考虑为杜特尔特政府“建设、建设、建设”计划下的12个基础设施项目的可行性研究提供资助。
据《菲律宾每日询问者报》网站9月1日报道，菲律宾财政部在8月31日的一份声明中还披露，中国国家国际发展合作署将提供1340万美元，用于连接米沙鄢群岛的吉马拉斯岛、内格罗斯岛和班乃岛的桥梁项目的可行性研究。
菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯以及菲律宾政府的经济和基础设施团队上周在北京会晤了中国国家国际发展合作署署长王晓涛。
菲律宾外交部援引王晓涛的话说，菲律宾代表团是中国这一援助机构自今年4月成立以来接待的“第一个高级别代表团”。
报道称，王晓涛对菲律宾官员说：“这确实表明了中国高度重视发展与菲律宾的双边关系。”
菲律宾社会经济计划部长恩内斯托·佩尼亚向王晓涛介绍了寻求中国资助的12个大型基础设施项目，其中包括棉兰老铁路的剩余阶段工程。
报道表示，菲律宾外交部援引佩尼亚在会晤期间的讲话说：“这些项目的选择考虑到了地域分布、投资需求规模以及杜特尔特政府的互联互通、农村发展、防灾等工作重点。”
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