法国马赛郊区一家麦当劳改清真餐厅引发员工抗议

位于法国马赛市的一家麦当劳餐厅命运近日备受关注，77名员工为保住该餐厅和自己的工作岗位大声疾呼。这并非因为法国人对这家美式快餐连锁店有多喜爱，而是因为在当地的贫穷社区，麦当劳是提供经济动力的一个支柱，也是能联系外部世界的窗口。
据法新社2日报道，这家开办于1992年的麦当劳餐厅位于马赛市郊。当地多是贫穷的北非移民后裔，失业率很高。对他们来说，在麦当劳工作的机会相当难得。这家餐厅是当地仅次于超市的第二大雇主，但常年亏损。特许经营商因此打算将它出售，改为清真餐厅，这引发员工抗议。
法新社称，其实法国人几十年来一直排斥麦当劳。上世纪70年代，麦当劳被指将高热量的垃圾食品带入崇尚高档法餐的国度。同时很多质疑全球化的法国人、特别是左翼政客，把麦当劳当作美国经济和文化入侵的标志，常组织抗议抵制麦当劳的活动。不过此前被鄙视的麦当劳如今却成为马赛市郊的生活希望。“这不只是换一家餐厅的问题。”法国左翼政治领袖让-吕克·梅朗雄上月特地前往声援，称“关键这是该地区唯一能和朋友吃喝的地方”。
有媒体称，这一反差凸显出法国一些社区城镇的发展困境。当地失业率高，到处是毒贩和帮派等犯罪活动，企业和商店纷纷撤离，连警察和记者都不敢轻易进入，唯有麦当劳的存在给当地人带来一丝希望。法国《费加罗报》称，由于雇员们的抗议和公众的广泛关注，马赛当地法院预计于3日重新审核经营者出售麦当劳的整体方案，希望能“挽救整个社区的经济之肺”。
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