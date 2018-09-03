美欲绞杀WTO争端解决机制 世界贸易体系正受威胁

世界贸易体系正受到威胁，但威胁并非来自美国发动的关税战。相反，它来自于世界贸易组织（WTO）的争端解决机制被秘密绞杀。
香港《南华早报》网站8月31日发表了来自香港-亚太经合组织贸易政策集团执行董事戴维·多德韦尔的署名文章。文章称，真正的危险在于，到明年年底，WTO解决贸易争端的能力将彻底陷入停滞。
作者指出，这或许有利于特朗普及其“让美国再次伟大”的野心，但它几乎不利于其他任何人。
文章写道，许多人认为，这个争端解决程序是1994年完成、旨在建立WTO、旷日持久的乌拉圭回合谈判的主要成就。乌拉圭回合相关协定不仅降低了关税，减少了许多贸易和投资壁垒，而且确立了各经济体可以用来解决贸易争端的规则。
鉴于超越乌拉圭回合的所有尝试都很遗憾地宣告失败，愤世嫉俗者会说，这是WTO的唯一成就。
文章称，自争端解决程序启动以来，共处理争端500多起，其中许多得到双边解决或者撤销，280多起进行了诉讼。
由7名成员组成的上诉组织的裁决是终极裁决，对卷入争端的经济体具有约束力。执行率非常高，约为90%，印证了WTO总干事罗伯托·阿泽维多的说法。他说，争端解决机制“获得了WTO成员的极大信任，它们认为它是解决贸易问题的公平、有效和高效机制”。
可悲的是，有一个经济体不同意，那就是美国。尽管美国是该程序最频繁的使用者，提起的诉讼数量超过欧盟和中国的总和，但十多年来，美国一直在抱怨上诉组织的法官们“管得太宽”。
文章称，特朗普抱怨说，WTO是“祸害”和“灾难”，“成立WTO是为了除美国以外的所有国家的利益”。他说，美国败诉的原因是多数法官来自其他国家。贸易专家们回应说，美国其实比其他经济体胜率高，而且有个难得的特权，那就是7名上诉法官当中始终有一个美国人。
由于未能促使WTO其他成员同意削弱上诉组织的权力，美国从2017年年中开始采取一种更狡猾的策略：通过阻挠任命新成员来削弱争端解决程序。
按照WTO的规定，上诉组织应该有7名法官，每人任期4年。每一桩上诉必须由3名法官审理。由于美国阻挠任命新法官，现在有3个空缺位置。
文章指出，下一位离任法官是什里·巴布·切基坦·塞尔万辛（其任期将于9月底届满）。因此，从10月1日起，该机构将只有继续运转所需的最低数量的法官。但到2019年12月，另外两名法官也将离任——届时上诉程序将彻底停止运转。
作者称，简而言之，美国成功压制了WTO至关重要的争端解决程序。也许，美国贸易团队无意寻找解决办法，只是想从其内部扼杀WTO。
作者指出，围绕当前全球贸易危机发生的大多数戏剧性事件可能都集中在关税以及对就业和消费价格的影响上，但要想触及全球贸易面临的威胁的核心，人们就必须深入到日内瓦湖畔的贸易律师们毫无吸引力的工作中去解决问题。
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