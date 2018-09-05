日本将利用人工智能推进“匠人传承”

日媒称，日本总务省自2019财年启动利用人工智能（AI）技术分析和保存古代传下来的各种手工艺的研究。
据日本《读卖新闻》9月3日报道，具体而言，对匠人的手工制作过程进行详细数据化，利用人工智能技术进行分析和编订教材等。随着老龄化等的发展，城镇工厂等面临人手短缺问题，总务省此举旨在利用最新技术推进“匠人技术”的传承。
报道称，自2019财年起，政府将在5个地点进行试点工作。2019财年预算概算要求列出了4亿日元（约合360万美元）试验费用。政府将采取公开招标的方式选择参加试点的团体，匠人所在的企业和团体将与地方政府和IT企业等联合进行试验。
报道还称，试验对象是自纺织品、工艺品至金属加工和焊接等广泛领域的“匠人技艺”。利用摄像机拍摄详细的作业过程，在匠人手腕上安装传感器对手指和手腕等动作的数据进行收集。
报道指出，利用人工智能技术对庞大的数据进行分析，提取必要信息，整理成影像资料和教材。
日本政府设想的是，城镇工厂和地区工业协会等可以利用教材培养后继人才等。即使没有继承人，技术的传承一度中断，如果之后又召集到人才，则可以使技术复活。政府的考虑是，通过试验确立收集相关数据的方法，在全国范围内推广匠人技艺数据的收集和利用。
报道称，推进匠人技术数据化的背景是，手工艺人口不断减少。
报道还称，在地方，由于经营者年龄渐长和人口过于稀少，中小企业倒闭的情况急剧增加。在城镇工厂等工作的手工艺人口不断减少。
据经济产业省估算，由于中小企业纷纷倒闭，到2025年约有650万人失业，国内生产总值可能损失约22万亿日元。
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