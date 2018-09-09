为了疏远美国 杜特尔特做了一件菲元首60年来没做过的事情

外媒称，菲律宾总统罗德里戈 · 杜特尔特 9 月 2 日晚间对以色列展开历史性访问，外媒认为，这显示了菲律宾减少对传统盟友美国军事依赖的意愿。





据法新社 9 月 2 日报道，这次访问为期 4 天，是两国建交 60 年来首次有菲律宾国家元首到访以色列。





以色列外交部在一份公报中宣称： “ 这次访问对我们极其重要，它象征着两国人民之间强烈而热情的关系。 ”





报道称，外界认为，杜特尔特在 2016 年当选总统后菲美关系出现退化。华盛顿批评菲律宾总统发起的禁毒战争，而后者以取消 2.7 万支美国步枪订单作为回应。杜特尔特明确调整外交转向北京和莫斯科，尽管随着特朗普入主白宫双方关系有所缓和。





国际关系专家赫内利托 · 塞维利亚表示，此访 “ 对杜特尔特总统而言是为菲律宾的军队和警察装备拜访另一个提供者 ” 。以色列是全球主要军品销售者。根据以色列国防部数据， 60% 的防务产品出口目的地是亚太地区。





另据美国《华尔街日报》网站 9 月 2 日报道，在以色列总理本雅明 · 内塔尼亚胡试图提升这个小国的世界地位并推动以色列的技术和武器销售之际，杜特尔特成为他讨好的一系列人物中的最新一个。





报道指出，从匈牙利总理欧尔班

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维克托到俄罗斯总统普京和卢旺达总统保罗

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卡加梅，内塔尼亚胡与众多有争议的国家领导人走得越来越近。这些人的来访在以色列国内引发了争论。总理的盟友认为，为以色列出口产品打开新市场，并结交能够帮助以色列的新朋友，这没有什么不同寻常之处。





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