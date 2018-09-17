外媒称考古学家在南非发现最古老人类绘画：距今约7.3万年

据美国《纽约时报》网站9月12日报道，研究报告第一作者、挪威卑尔根大学的考古学家克里斯托弗·亨希尔伍德说：“我们知道智人可以做很多事情，但我们以前不知道他们那时就能作画。”
报道称，这项发表在英国《自然》周刊上的发现或许能深入了解人类使用符号的起源，而符号为语言、数学和文明奠定了基础。
这一古代画作是在开普敦以东约320公里的布隆博斯洞窟中出土的。该遗址的考古沉积层年代为七万至十万年前的中石器时代。在这个洞穴里，科学家发现了智人的牙齿、矛尖、骨器、雕刻品和用贝壳制成的珠子。
报道称，南非约翰内斯堡金山大学的研究员卢卡·波拉罗洛在清理2011年从这处遗址挖出的一些石头时偶然发现了一块小石片，大小只有两个拇指指甲那么大，上面似乎有画。这些标记包括六条几乎平行的直线，以及与它们斜交的三条略微弯曲的线。
波拉罗洛博士说：“我想，迄今我看过一万多件人工制品，但我从未见过一块石片上有红线。我简直不敢相信自己手里拿着什么。”
报道称，他联系了亨希尔伍德博士和同样来自卑尔根大学的考古学家卡伦·范尼凯尔克，他们一致认为这块石片值得进一步研究。
他们将这件人工制品带到法国，让波尔多大学考古学家弗朗切斯科·德埃里科检查。在那里，研究小组必须确定这些红线是否为被画到石头上的，如果不是，那么它们是由什么构成的。
报道称，利用显微镜、激光和扫描电子显微镜，他们确定这些痕迹位于石片的顶部，成分是红赭石。红赭石是一种经常被用来制作史前洞穴画作的天然颜料。事实上，布隆博斯洞穴中的古人类早在十万年前就在制作红赭石颜料。
范尼凯尔克说：“然后我们必须确定它们是如何画出这些线条的。是用画笔把颜料涂上去的，还是用粉笔画上去的。”
报道称，他们再造了红赭石颜料，然后将木棍制成画笔，并在与标本相当的石片上涂画。他们还做了一支红赭石粉笔，用它绘制线条。然后，他们把用画笔和粉笔画出的标记与他们在这件人工制品上看到的标记对比。
他们确定，这个古老的纵横交错图案是粉笔画，不是用画笔把颜料涂上去的，是用一支笔尖厚度很可能只有1到3毫米的红赭石粉笔画出来的。
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