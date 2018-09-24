马航MH370机长被曝曾疯狂骚扰双胞胎模特：真火辣

机长扎哈里是一个53岁的已婚中年男子，有3个孩子，媒体曝光称他在消失前疯狂发信息骚扰一对美女双胞胎姐妹刘齐慧（Lan Qi Hui）和刘齐敏（Lan Qi Min ），姐妹于1992年出生于马来西亚吉打州，是大马人气很高的双胞胎。扎哈里被曝曾在社交媒体向姐妹俩疯狂发了97条信息，请求她们前往吉隆坡，非常痴迷于两人，心理学家认为，这表明他有“自我毁灭”的倾向。
据悉，扎哈里骚扰姐妹俩的信息部分内容包含性暗示，有一次他在刘齐敏穿浴衣的照片下评论“仅仅只是洗澡？”其他的比如“该死，你真火辣”“美味”等，他还一再请求姐妹俩去他的家乡，不过都被无视了。此外，扎哈里还在社交网上骂马来西亚前总理纳吉布（日前因涉罪被捕）是“白痴”，他也抨击政府，在2013年4月大马国内的选举中，他以个人的名义发表了119条评论，全部都反映了对纳吉布政府的不满，他甚至还煽动粉丝“我们每个人都有一颗反叛的心，把它释放出来！”
有航空专家认为，马航早就应该因扎哈里的这些言论解雇他，这本应该给航空公司敲响警钟“你们有飞行员有如此强烈的反政府观点”。曝光扎哈里在网上骚扰美女双胞胎姐妹的一名记者表示，尽管扎哈里被熟人形容为“善良”和“随和”，但他似乎遇到了中年危机，变得无聊和鲁莽。
马航MH370航班于2014年3月8日神秘失踪，机上载有238名乘客和机组人员，至今未能找到。有很多人猜测机长扎哈里是因为感情问题进而绝望自杀，他刻意避开了雷达。2016年，澳大利亚一名记者透露，扎哈里在失踪前几个月，与一名已婚妇女及其三个孩子关系密切，其中一个孩子患有脑瘫，两人在飞行前两天还曾互相通信，但这位女士不愿谈论此事。
今年7月30日，马航MH370客机失踪四年后，马来西亚当局发布了822页长的最新调查报告，报告显示在偏离航线飞向印度洋前，飞机曾在有人驾驶的情况下折返马来西亚，而机长和副机长均无心理、经济和生活问题。这份报告仍然没能解开MH370的失踪之谜。
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