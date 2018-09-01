农妇做自媒体制造爆款月入过万 一夜成名后却被迫停工

两天前，一篇名为《实地探访山东新媒体村，农妇做自媒体收入破万》的文章刷屏了。文章讲述了一名叫李传帅的小伙几度创业，最终回到家乡带领村里的留守女性做自媒体的故事，他们称自己的号都是反映农村生活，多人月收入过万，比一些在北上广上班的自媒体人月收入还要高。为此，李传帅还专门成立了农妇自媒体工作室。
农村留守妇女带娃玩转自媒体，最高月入过万元
传统意义上驻扎农村的“38”部队，在家带娃、照顾老人保固后方是常态。现在，一支不一样的留守妇女军团出现了。
在山东省北部的一个小农村里，一群农妇成了自媒体运营者，她们7月的收入平均数达到7594元，上海2017年的月平均工资比她们少462块钱。
让人好奇的是，这些文化程度不高的农妇是如何制造爆款的？
据记者实地采访了解到，她们刷最新的剧，撰写一些比较简单的娱乐内容，然后将文章放到一个李传帅自己研发的原创文章检测系统里，如果在系统里没发现内容重复，没有违反平台和政府的规定，那篇文章就可以进入自媒体账号后台。通过这种方式，她们每天都能制造好几个爆款。
他们很在意爆款，看着文章阅读数字蹭蹭蹭往上涨时，会变得兴奋起来，“很有成就感，很多大城市的人都会看我们的文章和视频”。
爆款可以拿到很高的提成，最高的时候，一篇文章可以拿到一万元的奖励。如果一个月的业绩好，还有机会在一万元里拿20%的提成。
曾有多个县领导邀请李传帅到县城办公，给他提供更为优渥的办公条件，他拒绝了。他说，“搬到城里去，我的特色就没了，我这里现在是‘农村+农妇+高收入+自媒体’，足够吸引眼球。”
爆红之后却被迫停工
然而就在一夜爆红之后，李传帅和他的农妇自媒体工作室被推到了舆论的风口浪尖。这个收入可观的工作室被打上了内容低劣的标签。网上和出现一大片质疑声：这种流水线制作的内容没有价值，有粗制滥造嫌疑，会助长自媒体乱象，伤害原创文章价值，留给外界自媒体行业就是低质量的印象。
更有网友嘲讽：“自媒体的门槛已经这么低了吗”、“怪不得网上一堆逻辑不通的烂文”……
舆论压力直接导致不少农妇的心态近乎崩溃，在农妇自媒体工作室停工前，就已经有不少农妇选择不再去工作室上班。而且工作室的不少原创账号也遭到举报，账号被禁。目前，该工作室处于暂停状态。李传帅承认之前媒体报道有夸大的成分：“一个月也就挣个几万十万。
面对大家关心的“流水线生产内容”的问题，李传帅表示，文章的内容都是“农村从头到尾发生过的事，不需要太多的文采”，而且员工有三个月的培训期，每天都会抄大V的标题，研究内容。
此外，李传帅称自己研发的原创检测工具只是为了制造爆款和检测文章是否有违规或者敏感的内容，虽然有“可伪原创”、“一键复制图片”等功能但不用。
在这些回应里，李传帅一直强调团队的运作方式，除了平台补贴收入，他们还有电商植入、培训等。看得出，这次一夜成名让他十分困扰。
农妇月入过万背后是一门流量生意？
据李传帅介绍，他注册了很多账号，覆盖了腾讯企鹅号、今日头条、网易号、百家号、一点资讯等20多个平台。 一个叫“微语薄言”的账号有18万的粉丝，而且靠前的文章阅读量超过一百万，其他文章也都有几十万上下的阅读量。这些数据都让自媒体人羡慕。
李传帅多次强调平台补贴是收入来源，但如果是通过复制粘贴或者粗制滥造、标题党的方式来薅其他平台的流量、拿补贴，这样的方式难免会引起质疑。
李传帅团队制造的这种缺乏深度的内容却能成爆款的例子，让那些每天辛辛苦苦想选题、码原创、求深度的作者心里有了想法，这也是这次事件能发酵的重要原因。
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