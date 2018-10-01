印尼官方:此次坠机无人生还 已找到1具遇难者遗体

据俄罗斯卫星网报道，印尼国家搜救局发言人表示，此次坠机事件无人生还。此外，印尼国家搜救局表示，已找到一具该国海岸附近空难遇难者遗体。
据路透社等媒体报道，印尼搜救官员表示，一架隶属于印尼狮航集团（LION AIR）的波音客机坠毁。彭博社援引印尼国家运输安全委员会的简报称，飞机上共载有189人。
印尼国家搜救局负责人斯尧吉在当天上午举行的新闻发布会上说，这架客机当天早上6时20分从雅加达起飞，前往邦加勿里洞省首府槟港，但在起飞13分钟后与地面失去联系。目前已经确认飞机坠海。
斯尧吉说，飞机航班号为JT610，机型为波音737。飞机坠毁在爪哇岛北部海域，现场发现很多机身碎片。目前搜救人员正现场展开救援。
印尼方面的船员表示，飞机的残骸碎片已在西爪哇海岸附近被发现，距离飞机失联的地点有2到3英里远。他们也发现了一些包括手机在内的个人物品以及救生衣等等。目前印尼国家搜救队正在现场展开救援。
据悉，印尼狮航是一家廉价航空公司，失事飞机当日早上6点33分从雅加达飞往邦加槟港，起飞后不久失事。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost