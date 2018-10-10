特朗普拟中期选举前再减税 为中产阶级减税10%

海外媒体称，美国总统特朗普 22 日在白宫对记者表示，政府计划通过一项决议，要求对中等收入人群减税 10% 。





据路透社 10 月 22 日报道，特朗普 20 日表示，政府正在研究一项减税计划，该计划将在 11 月初国会选举之前不久的某个时间推出，尽管议员们目前正在外地进行竞选活动，国会也没有开会。





报道称，目前尚不清楚他所说的通过一项决议是什么意思。





另据台湾 “ 中央社 ”10 月 22 日报道，美国总统特朗普 22 日告诉媒体，他的政府计划两周内提出中产阶级减税案，减税幅度大约在 10% 。





路透社报道称，特朗普说： “ 我们将在下周、下周中或两周后，提出一项决议案。我们将提出中产阶级减税约 10% 决议案。我们这么做是为了中产阶级。 ”





报道称，特朗普的共和党党内期待这次大选能保住共和党在参议院和众议院的多数席次。

特朗普 22 日明确表示，拟定的减税案将在中期选举前送出，之后必须经由国会审查表决。

特朗普告诉记者，选前 “ 我们没时间投票表决，我们要等到选后 ” 。





报道称，特朗普去年的税改方案因显著增加政府预算赤字而备受批评，第二轮减税因此可能面临共和党自家人的阻力，担心赤字进一步攀升。





报道还称，特朗普任满一年时，美国赤字已达

7790

亿美元，除非政府减少支出作弥补，否则任何新减税方案都将增添赤字。

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