美媒称科学家研发冬眠特效药：可用于医疗急救和太空旅行





美媒称，熊会冬眠。土拨鼠、松鼠、海龟和其他许多动物也会冬眠。可人类不会 —— 至少现在不会。但是，探索动物冬眠基因原理的科学家认为，他们或许能够在人类身上释放同样的生物超能力。这样的成果可以改变常规手术与紧急条件下（患者无法立即获得保命治疗时）的医疗服务，还可以帮助宇航员在沉睡中前往火星及其他深空目的地。





据美国全国广播公司网站 10 月 21 日报道，科学家认为冬眠的能力出现在第一代远祖哺乳动物（一种生活在 6500 万年前的长有体毛的树栖动物）身上，并最终传递给绝大多数现代哺乳动物，包括人类。如果科学家的设想是正确的，那么冬眠的秘密就隐藏在人类基因组里。





美国杜克大学研究冬眠现象的生物学家安妮 · 约德说： “ 这听起来像科幻小说，但其中绝对包含生物学真理。我们运用了各种比较基因组学方法及其他手段来理解这种普遍性。本领域几乎所有科研人员都认为，冬眠能力来自哺乳动物的先祖，只不过现在大多数哺乳动物丧失了这种能力，或者只是没在使用它。 ”





报道称，冬眠远远不只是延长睡眠而已。冬眠导致新陈代谢发生巨大变化，包括体温下降、心率下降和呼吸减少。在冬眠的几周时间里，一些温血动物的体温从 37 摄氏度降到 3 摄氏度，每分钟心跳只有区区几次，身体能耗大幅下降。





科学家尤其感兴趣的是，究竟什么样的机制帮助冬眠动物在睡醒后迅速恢复完全的活力。相比之下，人类卧床数周后就可能出现健康问题，包括骨质疏松、心血管问题和肌肉萎缩。

报道称，美国福纳生物制药公司是一家致力于研制人类冬眠药物的初创公司。福纳生物首席执行官阿什利 · 策恩德说： “ 我们正在研究的一些应用方法，源于我们对动物如何熬过冬眠期的了解。 ”





至少从 2002 年开始，急诊科医生就开始挖掘冬眠的保护作用，利用冰袋和冰毯机暂时降低心脏病、脑损伤、中风或休克患者的体温。仅仅把体温降低几度，就能减缓新陈代谢，缓解肿胀，延缓通常因供血不足造成的脑细胞死亡，从而保护患者脑部。





但据美国威斯康星大学比较生物科学教授汉娜 · 凯里介绍，科学家的目标是用一种 “ 自然、安全、可逆 ” 的流程取代上述强行冷却技术，因为上述技术有可能导致凝血，干扰免疫反应。凯里的实验室正与福纳生物制药公司开展合作，共享冬眠数据。这是私营初创公司与冬眠科学界开展合作的一个案例。





报道称，如果研究获得成功，福纳生物希望用一种药物取代冰袋，直接降低患者的新陈代谢水平从而让其进入冬眠，这样其身体自然就会温和地降温。





为了发明冬眠特效药，科研人员必须首先确定哪些基因在冬眠过程中被激活了。为实现这一研究目的，福纳生物正在联系许多独立的冬眠科研小组，希望把不同冬眠动物的生物组织与新的基因组测序数据库结合起来。





比如，福纳生物联合创始人凯蒂 · 格雷贝克研究了十三条纹地松鼠的基因组测序。与濒危的狐猴及危险的狗熊相比，这种地松鼠更适合用于冬眠研究 —— 但也有固执的科学家还在研究狐猴与狗熊。





报道称，美国得克萨斯大学西南医学中心博士后研究员威尔

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伊斯拉埃尔森正在研究跳鼠的冬眠习性。他表示，所有这些不同种类的动物不一定拥有其物种专属的特有冬眠基因。恰恰相反，各种冬眠动物很可能拥有相同的与冬眠有关的基因，只不过每个物种使用基因的方式略有不同。伊斯拉埃尔森说：

“

如果能够搞清楚这些基因的生物机理，我们就能以医学为目的，在人类身上操纵它们。

”

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