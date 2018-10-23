中美贸易战引东亚生产布局调整

法媒称，是 “ 贸易战 ” 还是单纯的贸易 “ 摩擦 ” ？用哪个词无关紧要。中美之间关税的提高开始让东亚企业陷入思考，尤其是很多日本企业。东芝机械公司认为 “ 关税政策的影响很大 ” ，该公司从 10 月开始转移对出口美国的机械的生产任务，主要是制造塑料配件的模具。如今在中国组装的模具，今后可能会在日本本土或泰国进行。





据法国《世界报》网站 10 月 20 日报道，主要生产工程机械设备的小松制作所也将采取同样策略，将出口美国的挖掘机的配件生产转移出中国，也许是搬到日本、墨西哥甚至直接搬到美国。其迁厂的成本估计会达到 40 亿日元。





并非所有企业都采取上述两家公司的策略。大多数企业选择等待更好的时机。有些企业积极与客户磋商如何应对成本提高带来的影响，或者寻找实际办法应对关税提高。日本制钢所就是其中之一，它要求对出口美国的汽车轴承所使用的钢材实施关税减免。但是，这一过程将会很漫长。





《日本经济新闻》 9 月进行的一项调查显示，有 22 家日本企业已经或准备采取措施迁厂，以缩小关税提高带来的损失。其他企业也可能采取此种策略，因为没人知道局势的恶化到何时才会停止。





9 月 24 日，美国宣布对价值 2000 亿美元中国进口产品加征 10% 的关税。到 2019 年 1 月 1 日，这一税率可能会进一步提高至 25% 。摩根大通 9 月 28 日分析说， 2019 年美国有可能对所有来自中国的产品加征关税。





报道称，日本企业有近四分之一的产品会直接或间接地受到美国提高关税的影响。本月 18 日，日本财务省宣称 9 月份日本出口额同比减少了 1.2% 。这是 2016 年 11 月以来首次出现下滑，可能与贸易局势不断恶化有关。





情况还没有坏到引起大规模迁厂的地步。首先需要考虑的是进行有限度的调整，因为各大企业在多个国家都有工厂，它们能以较低的成本转移生产任务而不是新建工厂。





日本人多年来一直在努力地分散着这种风险，目的是能将地缘政治冲突或自然灾害带来的影响降至最低。同时，全球贸易的特性也促进了生产地点的分散性布局。如今，全球贸易中有 60% 至 70% 涉及零部件和半成品，而最终的组装是在很多不同国家完成的。





韩国电子巨头海力士半导体公司会将出口美国市场的动态随机存取存储器（ DRAM ）制造业务迁回韩国。然而，其在中国的大部分生产不会受到影响，因为中国在电脑和智能手机制造方面具有垄断性地位，是遥遥领先的全球最大存储器需求市场。





报道称，不过，工厂搬迁的问题已经促使其他一些国家和地区开始为吸引新厂而努力。

很难预见局势将朝哪方面发展，因为并非一切都对日本不利。日本佳能全球战略研究所专家指出：

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在美生产的宝马车和奔驰车在中国的销量正在下滑，主要是因为售价上涨了。反过来，日本出口到中国的雷克萨斯（丰田的高端车品牌）销量却增长了。

”

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