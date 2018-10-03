消失123天后范冰冰首发声道歉：深感羞愧 将尽全力克服困难补缴税款

3日，神隐了123天的范冰冰终于在微博发布致歉信。致歉信中，范冰冰称对自己的所作所为深感愧疚，完全接受税务机关依法作出的一系列处罚决定，将按照决定“尽全力克服一切困难，筹措资金、补缴税款、缴纳罚款。”并对自己作出反省，向社会大众致歉。
致歉信
最近一段时间，我经历了从未有过的痛苦、煎熬，进行了深刻的反思、反省，我对自己的所作所为深感羞愧、内疚，在这里我向大家诚恳道歉！
长期以来，由于自己没有摆正国家利益、社会利益和个人利益的关系，在影片《大轰炸》和其他一些合同中出现利用“拆分合同”等逃税问题，我深感羞愧。这些天在配合税务机关对我及我公司的税务检查中，我一直深刻反省：作为一个公众人物，应该遵纪守法，起到社会和行业的模范带头作用，不应在经济利益面前，丧失自我约束，放松管理，以致违法失守。在此，我诚恳地向社会、向爱护关心我的朋友，以及大众，向国家税务机关道歉。
对税务机关调查后，依法作出的一系列处罚决定，我完全接受，我将按照税务部门的最终处罚决定，尽全力克服一切困难，筹措资金、补缴税款、缴纳罚款。
我从小喜欢艺术，又赶上了影视业蓬勃发展的好时机，在诸多前辈的提携和观众朋友的爱护下，加之自己的不断努力，这才在演艺方面取得了一点成绩。作为一个演员，我常为自己能在世界舞台上展示我国文化而自豪，并不遗余力为此冲锋。可以说，我每一点成绩的取得，都离不开国家和人民群众的支持。没有党和国家的好政策，没有人民群众的爱护，就没有范冰冰。
今天，我对自己的过错深感惶恐不安！我辜负了国家对我的培养，辜负了社会对我的信任，也辜负了影迷对我的喜爱！在此，我再次向大家诚恳道歉！请大家原谅！
我相信，经过这次整顿，我会讲规矩、遵秩序、重责任，在把好的作品献给大家的同时，也要监督公司管理，守法经营，诚实守信，争做富有文化内涵的好公司，为全社会传播正能量！
再次向社会，向一直支持我的影迷，向关爱我的朋友家人，真诚的说一句，对不起！
范冰冰
2018年10月3日
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