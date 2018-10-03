北京证实范冰冰神秘经纪人被捕 罪行曝光

北京时间10月3日，中国税务机构公布女星范冰冰涉“阴阳合同”案情，其中范冰冰经纪人已被逮捕。 中国国家通讯社新华社公布的调查结果显示，范冰冰的经纪人牟某广已被刑拘。 报道称，牟某广在今年6月税务机构调查范冰冰旗下公司时，被指指示员工隐匿、故意销毁涉案企业会计凭证、会计账簿，阻挠调查，涉嫌犯罪。
目前，牟某广等人已被警方采取强制措施，案件仍在调查中。 另外，从新华社的报道看，范冰冰似乎并未被刑拘，只要缴清费用，便可不负刑事责任。
牟某广，全名为牟恩广，在中国娱乐圈中被称为穆晓光。
穆晓光祖籍山东省，出生于中国台湾，是上海著名的151会所老板和台湾娱乐圈幕后推手。 传穆晓光在两岸影剧圈势力庞大，身家高达5亿元（1元人民币约合0.1456美元），后来相中范冰冰，并帮助对方脱离华谊兄弟公司，自己开工作室。
穆晓光还曾为范冰冰摔坏采访记者的电脑，因此在业界爆红。 范冰冰和经纪人穆晓光曾于2008年传出绯闻。当时有传闻指男方除为范冰冰事务尽心尽力外，还通过网络在月老祠给她结同心锁，但范冰冰一直否认这段情。
2010年9月，虽然外界一直猜测穆晓光和范冰冰关系，但范冰冰并不十分避嫌，她曾开玩笑回应过，“他是一个非常专业的经纪人，如果你们硬要塞一个男友给我，他也是个不错的人选。”（多维新闻）
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