印度15岁少女拒绝被性侵 遭3名男子吊死在树上

近日，印度一名 15 岁女孩在回家的路上遭到 3 名十几岁少年追赶，女孩被抓住后遭殴打，最后还被用围巾吊在一棵树上，现场极为凄惨。

据英国《太阳报》 10 月 3 日消息，在一年一度的圣雄甘地生日庆祝活动结束后， 15 岁的女孩亚达芙（ Suvita Yadav ）从学校回家的路上被 3 名男孩追赶。当时正在农场的亚达芙哥哥阿夫尼什（ Avnish Yadav ）听到妹妹叫声后，赶到事地发现其已被吊死在树上，而 3 名男子则在一旁徘徊，他欲上前却遭到阻止并被殴打。最终，当地其他村民赶到后，抓住三名嫌犯并交给了警方。





阿夫尼什向警方表示， 3 名嫌犯试图性侵他妹妹。但亚达芙的尸体被送检后，并未发现任何遭到性侵的痕迹，死因则是吊死。当地警方指出，亚达芙在当天上午 11 点放学后，遭到邻村的 Shivam 、 Mangal 、 Vikas Yadav3 人追赶，被殴打并吊死在树上。目前这 3 人因涉嫌犯罪被捕。此外，警方还查出，亚达芙在学校期间与 Shivam 相识，两人在过去几个月中似乎处于恋爱状态。

据《印度时报》消息，一名高级官员提出质疑，若是 3 名男孩杀了亚达芙，为何还要在杀人现场徘徊？而亚达芙的哥哥是如何听到妹妹尖叫并跑到现场也是一大疑问；由于亚达芙跟嫌疑人中的 Shivam“ 有染 ” ，所以任何事都有可能会发生。

今年早些时候，在一系列恶性强奸案发生后，印度总理莫迪召开内阁紧急会议，签署了一项新法案。新法案规定，对于强奸

16

岁以上的女性，最低刑罚从

7

年增加到

10

年；对于强奸

12

至

16

岁之间的少女，最低刑罚为

20

年，可延长至终身监禁；对

12

至

16

岁少女轮奸，最低刑罚为无期徒刑；对于强奸

12

岁以下的女孩，最低刑罚为

20

年监禁，可延长至终身监禁或死刑；对

12

岁以下的女孩轮奸，最低处罚是终身监禁或死刑。

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