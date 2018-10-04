福布斯发布2018年财富榜 亚马逊CEO取代比尔•盖茨问鼎榜首

美国《福布斯》杂志 3 日发布了 2018 年度美国富豪 400 强榜单，亚马逊 CEO 杰夫 • 贝佐斯以净值 1600 亿美元的身价取代微软公司联合创始人比尔 • 盖茨问鼎榜首。这是自 1995 年比尔 • 盖茨首次登顶福布斯榜 23 年以来榜首首次易主。





杰夫 • 贝佐斯是亚马逊公司的最大股东。就在去年，他的净资产还是 815 亿美元 ; 但是在过去一年中，亚马逊的股价涨幅达到 60% ，到今年，每股达到 1971.31 美元。据《今日美国》援引权威数据报道，贝佐斯所持有的股份总额则价值 1581 亿美元。

在本次发布的排行中，比尔 • 盖茨以 970 亿美元位居第二，紧随其后的是身价 883 亿美元的股神 ” 沃伦 • 巴菲特。相比去年，美国现任总统唐纳德 • 特朗普的身价仍保持在 31 亿美元，但是排名跌了 11 位，现居第 259 名。





总体而言，榜上的 400 位美国富豪身价总和 2.9 万亿美元，比 2017 年的 2.7 万亿再创新高，人均身价也从去年的 67 亿美元增至今年的 72 亿美元，涨幅约为 7.5% 。

《今日美国》报道称，今年的福布斯榜是第一次对在榜富豪的慈善贡献进行排名，其中特斯拉

CEO

埃隆

•

马斯克，虽然净资产排名第

24

，但在慈善方面排名第一。此外，今年的榜单也有了更多女性的身影，共有

57

名女性富豪入榜。其中，排名最高的是沃尔玛创始人山姆

•

沃尔顿的女儿，身价

449

亿美元

，位列第

12

名。

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