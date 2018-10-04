福布斯发布2018年财富榜 亚马逊CEO取代比尔•盖茨问鼎榜首

美国《福布斯》杂志3日发布了2018年度美国富豪400强榜单，亚马逊CEO杰夫•贝佐斯以净值1600亿美元的身价取代微软公司联合创始人比尔•盖茨问鼎榜首。这是自1995年比尔•盖茨首次登顶福布斯榜23年以来榜首首次易主。
杰夫•贝佐斯是亚马逊公司的最大股东。就在去年，他的净资产还是815亿美元;但是在过去一年中，亚马逊的股价涨幅达到60%，到今年，每股达到1971.31美元。据《今日美国》援引权威数据报道，贝佐斯所持有的股份总额则价值1581亿美元。
在本次发布的排行中，比尔•盖茨以970亿美元位居第二，紧随其后的是身价883亿美元的股神”沃伦•巴菲特。相比去年，美国现任总统唐纳德•特朗普的身价仍保持在31亿美元，但是排名跌了11位，现居第259名。
总体而言，榜上的400位美国富豪身价总和2.9万亿美元，比2017年的2.7万亿再创新高，人均身价也从去年的67亿美元增至今年的72亿美元，涨幅约为7.5%。
《今日美国》报道称，今年的福布斯榜是第一次对在榜富豪的慈善贡献进行排名，其中特斯拉CEO埃隆•马斯克，虽然净资产排名第24，但在慈善方面排名第一。此外，今年的榜单也有了更多女性的身影，共有57名女性富豪入榜。其中，排名最高的是沃尔玛创始人山姆•沃尔顿的女儿，身价449亿美元 ，位列第12名。
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