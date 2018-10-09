新加坡航空将首航全球最长航线 全程近19个小时

据“中央社”报道，全球目前最长的航线是从澳大利亚伯斯（Perth）到伦敦，飞行时间约17.5小时，如今新加坡航空将刷新纪录，从星国直飞新泽西州纽瓦克机场（Newark Airport），全程近19个小时。
新航11日将启用全新空中巴士A350-900ULR机型，每周提供3班的服务。新航过去也曾以空巴A340-500机型提供同一路径的航班服务，但机上只有100个座位，最后因营收不如预期而于2013年叫停。
这种超长程机型可飞17960公里，比A350的标准机型多近3218公里。但乘客如何打发在机上的19个小时？空中巴士号称这款长程机型上的最新设计，将提供乘客更加舒适的飞行体验。以下是彭博（Bloomberg）整理的5大新航班特点。
更宽的乘坐空间
A350-900ULR并未配置经济舱座位，机上只有两舱等，分别为67个全平躺式商务舱座位与94个优选经济舱座位，最多可搭载161名乘客，每位乘客因此可享有更宽敞的空间。
机上佳肴
为消除乘客被困在座位上一整天的疲惫感，新航将提供柠檬腌虾、有机鸡肉及栉瓜宽面等美食。
乘客也可以品尝海南鸡饭及牛肉河粉等当地美食，新航另将推出预订厨师服务，乘客可在起飞前24小时内订购奶油起司焗龙虾或肋眼牛排等菜肴。
若新航的国际名厨烹饪小组无法诱惑乘客的味蕾，乘客还可事先预订汉堡。
上网功能
A350-900ULR还将提供付费Wi-Fi服务，让网络成瘾的乘客毋须忧心一整天与世隔绝。优选经济舱座位的乘客可免费使用30MB的网络流量，若要购买额外20MB上脸书1小时，则须付6美元，200MB的套装则为28美元。
充分休息的机组人员
每架A350-900ULR客机上都会备有4名机师（两名机长和两名副驾驶），他们飞行前须休息48小时。
新航表示，4名机师在机上也有至少8小时的额外休息时间，而飞一般的长途航班时，机师通常可休息5个半小时。
飞抵纽约后，这4名机师将休息3晚再飞回新加坡。在飞行期间，13名机组人员将至少休息4小时，返回星国前也可在纽约先待上两天。
内部陈设
A350-900ULR具有更高的天花板、更大的舷窗、特别宽敞的机体，低噪音环境及具有舒缓时差的LED照明设计等特色。
此外，空巴还以复合材质打造A350-900ULR机体结构，足以承受更高的机舱压力，提供乘客更多氧气及让环境维持在舒适的湿度。
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