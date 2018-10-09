毛泽东外孙女婿谈改革开放 身家超260亿

2018年是中国改革开放40周年，经济50人论坛与中国网媒推出“亲历改革”视频节目。毛泽东外孙女婿现身谈改革开放。
北京时间10月9日，据中国网媒“新浪财经”报道，中国经济50人论坛主导的纪念改革开放40周年活动，推出“亲历改革”节目，旨在记录亲历者和见证人。
经济50人论坛由现任中国国务院副总理刘鹤主导创立，成立于1998年，由一群经济学家组成独立学术群体。 在“亲历改革”头六期节目中，经济50人论坛邀请了中国知名经济学家和企业家，包括吴敬琏、杨伟民、樊纲、吴晓灵等。
而在第七期节目中，上述网媒采访了中国知名企业家陈东升。他谈到改革开放时，称1992年是中国现代企业的元年，“92派”是现代企业的试水者。
现年61岁的陈东升是湖北人，先后创办嘉德拍卖、宅急送、泰康人寿等企业，被称为“92派”的发明人和领军人物。2016年，据称，陈东升家族资产高达260亿（1元人民币约合0.1456美元）。
不过，值得注意的是，陈东升还是中共前领导人毛泽东的外孙女婿。他的妻子是毛泽东的外孙女孔东梅，现任北京东润菊香书屋有限公司董事长。 就在今年的9月9日，即毛泽东冥诞42周年，陈东升陪同岳母——毛泽东女儿——李敏、妻子孔东梅，以及子女，现身北京“毛主席纪念堂”。（多维新闻）
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