印尼因空难损失20名官员 澳立刻禁止官员乘坐狮航

印度尼西亚狮航集团一架波音飞机29日在印尼爪哇岛海域坠毁。据《雅加达邮报》最新消息，印尼财政部当天确认，失事飞机上共有20名政府官员。
而彭博社援引消息人士称，澳大利亚政府得知此事后已经下令，禁止该国政府官员乘坐狮航的飞机。
目前事故的起因不明，而狮航并不打算停飞同类波音机型，“除非得到波音的通知”。
印尼财政部发言人萨克提（Nufransa Wira Sakti）证实，失事飞机上共有20名该国政府官员，其中包括国家资产和拍卖服务局（KPKNL）和国库委员会（KPPN）官员。萨克提表示，具体名单及信息仍在确认中。
当地时间29日早上6点20分，印尼狮航一架载有189人的国内航班从雅加达苏加诺·哈达国际机场起飞后，原定飞往邦加勿里洞岛的滨港。但飞机在起飞13分钟后坠海。
彭博社称，事发后印尼当局已在现场投入一个约160人的搜救团队，搜救工作还在进行中。目前仅有俄罗斯卫星通讯网一家媒体称，“该事故无人生还”，报道称消息来源是“印尼国家搜救局的一位发言人”，并补充道“现已找到一具遗体”。
但目前还未有印尼当局、其他媒体对伤亡人数的确认。
这架失事的飞机机型为波音737 Max，刚于今年8月交付给狮航。而彭博社透露，波音在9月份又给狮航交付了13架737 ，还有188架等待交付。
由于该机型为新款，事故原因有待调查。路透社透露，狮航的调查人员现在正在极力寻找黑匣子。业内人士称，考虑到飞机是在相对较浅的水域坠毁的，估计恢复黑匣子的工作应该比2014年亚航（AirAsia Indonesia） QZ8501航班和2009年法航447航班在深水水域坠毁更容易一些。
而航空信息网站flightradar24称，失事飞机上升到2000英尺高度，大约两分钟后，出现了第一个可疑迹象，当时它突然下降了500多英尺，转向左边，然后又上升到5000英尺，在随后的飞行中，它大部分时间都维持这一高度。在失事前的最后时刻，飞机开始加速下降，达到了345节（397英里每小时），而当它掉到3650英尺的高度时，数据丢失。
目前波音公司出面表示，已对该事故“知情”，“深表哀悼（deeply saddened）”，并表示将为搜救工作提供“技术支持”。另一方面，狮航集团表示，并不打算停飞公司内的其余737 Max机型，“除非得到波音的通知”。
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