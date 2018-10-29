印尼因空难损失20名官员 澳立刻禁止官员乘坐狮航

印度尼西亚狮航集团一架波音飞机 29 日在印尼爪哇岛海域坠毁。据《雅加达邮报》最新消息，印尼财政部当天确认，失事飞机上共有 20 名政府官员。





而彭博社援引消息人士称，澳大利亚政府得知此事后已经下令，禁止该国政府官员乘坐狮航的飞机。

目前事故的起因不明，而狮航并不打算停飞同类波音机型， “ 除非得到波音的通知 ” 。

印尼财政部发言人萨克提（ Nufransa Wira Sakti ）证实，失事飞机上共有 20 名该国政府官员，其中包括国家资产和拍卖服务局（ KPKNL ）和国库委员会（ KPPN ）官员。萨克提表示，具体名单及信息仍在确认中。

当地时间 29 日早上 6 点 20 分，印尼狮航一架载有 189 人的国内航班从雅加达苏加诺 · 哈达国际机场起飞后，原定飞往邦加勿里洞岛的滨港。但飞机在起飞 13 分钟后坠海。





彭博社称，事发后印尼当局已在现场投入一个约 160 人的搜救团队，搜救工作还在进行中。目前仅有俄罗斯卫星通讯网一家媒体称， “ 该事故无人生还 ” ，报道称消息来源是 “ 印尼国家搜救局的一位发言人 ” ，并补充道 “ 现已找到一具遗体 ” 。

但目前还未有印尼当局、其他媒体对伤亡人数的确认。

这架失事的飞机机型为波音 737 Max ，刚于今年 8 月交付给狮航。而彭博社透露，波音在 9 月份又给狮航交付了 13 架 737 ，还有 188 架等待交付。

由于该机型为新款，事故原因有待调查。路透社透露，狮航的调查人员现在正在极力寻找黑匣子。业内人士称，考虑到飞机是在相对较浅的水域坠毁的，估计恢复黑匣子的工作应该比 2014 年亚航（ AirAsia Indonesia ） QZ8501 航班和 2009 年法航 447 航班在深水水域坠毁更容易一些。





而航空信息网站 flightradar24 称，失事飞机上升到 2000 英尺高度，大约两分钟后，出现了第一个可疑迹象，当时它突然下降了 500 多英尺，转向左边，然后又上升到 5000 英尺，在随后的飞行中，它大部分时间都维持这一高度。在失事前的最后时刻，飞机开始加速下降，达到了 345 节（ 397 英里每小时），而当它掉到 3650 英尺的高度时，数据丢失。

目前波音公司出面表示，已对该事故 “ 知情 ” ， “ 深表哀悼（ deeply saddened ） ” ，并表示将为搜救工作提供 “ 技术支持 ” 。另一方面，狮航集团表示，并不打算停飞公司内的其余 737 Max 机型， “ 除非得到波音的通知 ” 。

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