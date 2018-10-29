杜特尔特开除海关局全部官员由军方接管:贪污严重

据菲律宾新闻网 10 月 29 日报道，菲律宾被指贪污最严重机构之一的海关局，虽然不断更换首长却仍无法杜绝贪污传闻，总统杜特尔特一怒之下，宣布由军方接管。

杜特尔特 28 日傍晚在家乡达沃市发表演说时指出： “ 军方人员将会接替他们，菲律宾武装部队将会接管海关局的作业。另一方面，我们正在研究如何有效应对这个国家的贪污挑战。 ”

杜特尔特说，海关局情报单位将直接向总统办公室报告。此外，海关局警察队的职务也将由菲律宾海岸防卫队取代。





多次在公开演说表达对反贪成果感到沮丧的杜特尔特说，在海关局玩的 “ 肮脏游戏 ” 之下，他不得不采取极端的措施。

杜特尔特也表示，他了解并非所有海关局人员都是贪官污吏，但他没有时间把贪污者逐一揪出，因此只好先把大家都免去职务，等将来确认清白之后再归位。

根据菲律宾民调机构 “ 社会气象站 ” 调查，海关局是菲律宾肃贪诚意最差的政府部门。早在前总统阿基诺三世时代，当时的海关局长比亚松已坦承贪污集团盘根错节，难以彻底铲除，并建议废局。

杜特尔特自 2016 年 6 月底上任以来，已更换了两名海关局长，两人都是因为海关局卷入私纵大批毒品通关的传闻而下台。

据《菲律宾商报》 26 日报道，在估值百亿比索的沙雾（毒品名称）于 8 月被偷运出海关局的事件引起争议之际，菲律宾总统杜特尔特已开除海关局的全部官员。

杜特尔特在菲海岸警卫队成立

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周年的活动上发表演讲时说，他希望海岸警卫队人员接受训练，以负责货物的

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