中印签署首份安全合作协议 标志两国关系新开端

印媒称，印度和中国22日签署了首份安全合作协议，该协议将加强和巩固在反恐、打击有组织犯罪、毒品控制、打击人口贩卖和信息交流方面的互助合作，该协议也标志着两国关系的一个新开端。
据《印度斯坦时报》网站10月22日报道，这项协议是由印度内政部长拉杰纳特·辛格和中国国务委员兼公安部长赵克志签署的。
报道称，在协议签署前，拉杰纳特·辛格和赵克志共同主持了首次执法安全高级别会晤。赵克志于10月21日至25日访问印度，其间还将前往孟买。
报道称，印度内政部的一份声明说，双方讨论了反恐合作，并期待两国加强在安全领域的合作。
报道称，印度代表团成员包括内政秘书拉吉夫·高巴、情报局局长拉吉夫·贾因以及内政部等部门的高级官员。内政国务部长基伦·里吉朱出席了签字仪式。
印度内政部官员说，在2005年至2015年期间两国之间曾有一项谅解备忘录。
这位官员说，此次高层会晤之后达成的协议可能会通向今后中印就交换囚犯达成协议。
报道指出，目前中印没有引渡条约，也没有交换囚犯的协议。
报道称，当天早些时候，中国代表团还会见了国家安全顾问阿吉特·多瓦尔和中央后备警察部队司令R·R·巴特讷格尔。
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