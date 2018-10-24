博尔顿与俄高官讨论二次“普特会” 俄方称还未开始筹备

外媒称，美国国家安全顾问博尔顿22日说，他与俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫讨论了举行俄美首脑会晤的可能性及其举办地。
据俄罗斯卫星通讯社10月23日报道，博尔顿在接受俄《生意人报》采访时表示：“我们讨论了这种可能性。他（帕特鲁舍夫）说他会转告给普京总统。我认为下一步应该是由普京总统来做决定……也许在不久的将来我们可以告诉您更多信息。”
他指出，对于举办地或许可以有两种考量，一是“他们（美国和俄罗斯领导人）都将出席会议的地方”，另一方面也不排除举行类似于今年夏天在赫尔辛基那样的单独首脑会晤。
报道称，俄总统新闻秘书佩斯科夫在评论博尔顿的声明时表示，普京愿意与特朗普举行会晤，但目前没有就此开展相关筹备工作。
另据路透社10月22日报道，美国国家安全顾问博尔顿22日说，俄罗斯干涉美国选举对结果没有任何影响，但他告诉俄罗斯官员，这的确在美国“播撒了对俄罗斯的巨大不信任感”。
博尔顿对莫斯科回声电台说：“今天我对俄罗斯同行说明的是，不管他们对2016年美国大选做了什么，都没有产生什么影响，只是播撒了对俄罗斯的巨大不信任感。”
他告诉俄罗斯人：“你们不应该干涉我们的大选，因为这不能推动俄罗斯利益。”
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