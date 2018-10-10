美国18岁青年环球飞行75天 曾遭台湾F-16战机拦截

台媒称，美国路易斯安那州的18岁青年安德鲁斯日前完成环球飞行创举，他7月22日从门罗市出发，并在本月6日返回，结束76天的飞行任务，创下三项飞行纪录。
据台湾联合新闻网10月10日报道，他曾飞越沙特阿拉伯的沙尘暴，历时超过10个小时，但感觉好像飞了几百个小时；他还因菲律宾台风动弹不得，甚至因无线电失灵误闯台湾地区，遭台军F-16战机拦截。
他8日在路易斯安那理工大学接受电话采访时指出“最精彩的是飞到巴黎”，在晚上降落后，他看到点亮的埃菲尔铁塔，并延着塞纳河漫步，那时他才意识到他刚飞越了大西洋。
他后来打算在菲律宾停留两晚，但包括“飞燕”和“山竹”在内的三个台风让他9月2日-21日困在了菲律宾吕宋岛苏比克湾。当他从苏比克湾飞往冲绳那霸时，他的无线电失灵，为躲避恶劣天气飞进台湾地区，被台军的F-16战机拦截。
他坦承遭军机拦截有点可怕，但又觉得很酷。他说本来想拍照，但是“不想触怒那个人（飞行员），我知道他看得到我”。他后来改变方向飞进日本领空，才结束这一次事件。
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