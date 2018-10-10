    • 2018年10月10日

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    美国18岁青年环球飞行75天 曾遭台湾F-16战机拦截

    星期三, 十月 10, 2018

    台媒称，美国路易斯安那州的18岁青年安德鲁斯日前完成环球飞行创举，他722日从门罗市出发，并在本月6日返回，结束76天的飞行任务，创下三项飞行纪录。

    据台湾联合新闻网1010日报道，他曾飞越沙特阿拉伯的沙尘暴，历时超过10个小时，但感觉好像飞了几百个小时；他还因菲律宾台风动弹不得，甚至因无线电失灵误闯台湾地区，遭台军F-16战机拦截。

    8日在路易斯安那理工大学接受电话采访时指出最精彩的是飞到巴黎，在晚上降落后，他看到点亮的埃菲尔铁塔，并延着塞纳河漫步，那时他才意识到他刚飞越了大西洋。

    他后来打算在菲律宾停留两晚，但包括飞燕山竹在内的三个台风让他92-21日困在了菲律宾吕宋岛苏比克湾。当他从苏比克湾飞往冲绳那霸时，他的无线电失灵，为躲避恶劣天气飞进台湾地区，被台军的F-16战机拦截。

    他坦承遭军机拦截有点可怕，但又觉得很酷。他说本来想拍照，但是不想触怒那个人（飞行员），我知道他看得到我。他后来改变方向飞进日本领空，才结束这一次事件。

    报道称，这次飞行纪录尚未得到吉尼斯世界纪录等官方认可，但安德鲁斯认为不会有任何问题。若经认证无误，他将是全球单独飞行、飞越大西洋和太平洋最年轻的飞行员。

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