美国18岁青年环球飞行75天 曾遭台湾F-16战机拦截

台媒称，美国路易斯安那州的 18 岁青年安德鲁斯日前完成环球飞行创举，他 7 月 22 日从门罗市出发，并在本月 6 日返回，结束 76 天的飞行任务，创下三项飞行纪录。





据台湾联合新闻网 10 月 10 日报道，他曾飞越沙特阿拉伯的沙尘暴，历时超过 10 个小时，但感觉好像飞了几百个小时；他还因菲律宾台风动弹不得，甚至因无线电失灵误闯台湾地区，遭台军 F-16 战机拦截。





他 8 日在路易斯安那理工大学接受电话采访时指出 “ 最精彩的是飞到巴黎 ” ，在晚上降落后，他看到点亮的埃菲尔铁塔，并延着塞纳河漫步，那时他才意识到他刚飞越了大西洋。





他后来打算在菲律宾停留两晚，但包括 “ 飞燕 ” 和 “ 山竹 ” 在内的三个台风让他 9 月 2 日 -21 日困在了菲律宾吕宋岛苏比克湾。当他从苏比克湾飞往冲绳那霸时，他的无线电失灵，为躲避恶劣天气飞进台湾地区，被台军的 F-16 战机拦截。





他坦承遭军机拦截有点可怕，但又觉得很酷。他说本来想拍照，但是 “ 不想触怒那个人（飞行员），我知道他看得到我 ” 。他后来改变方向飞进日本领空，才结束这一次事件。





报道称，这次飞行纪录尚未得到吉尼斯世界纪录等官方认可，但安德鲁斯认为不会有任何问题。若经认证无误，他将是

全球单独飞行、飞越大西洋和太平洋最年轻的飞行员。





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