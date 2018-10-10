新技术可在出生时筛查心脏病 只需40英镑

英媒称，只需花 40 英镑（约合 52 美元）做一项检测，就可以在出生时测出最有可能患心脏病的人，从而尽早就开始服用药物。





据英国《每日电讯报》网站 10 月 8 日报道，研究称，这项一次性基因检测能够识别出谁未来最有可能罹患导致心脏病发作和中风的疾病。





专家表示，这种检测价格低廉，完全可以在全部人口当中对儿童展开筛查。得分最高的人会受到跟踪观察，如果生活方式的改善不足以降低风险，就让他们在青少年时期开始服用他汀类药物。





这项研究使用名为 “ 基因组风险评分 ” （ GRS ）的评估系统检测了约 50 万名 40 岁到 69 岁人的 DNA ，其中逾 2.2 万人患有心脏病。剑桥大学参与了该研究。





研究发现，得分排在前 20% 的人罹患心脏病的几率是得分最低 20% 的人的四倍。





报道称，在预测一个人患心脏病的风险方面，这项检测比任何一项典型指标 —— 如高胆固醇或高血压 —— 都更准确。





研究第一作者、英国莱斯特大学心脏病学教授兼英国心脏基金会医学主任奈尔什 · 萨马尼爵士说： “ 目前我们是通过国民保健署的体检评估 40 多岁的人患冠心病的风险。但我们知道这不精确，而且冠心病开始得更早，比出现症状要早几十年。因此，我们若要真正做到预防，就必须更早地识别出风险较高的人群。 ”





按照目前的惯例，心脏健康状况的评估方式是在中年由全科医生进行 MOT 检查，通常检测胆固醇水平和血压。但研究人员称，这种方法不精确，到了一定年龄才查，而且忽略了很大一部分看似 “ 健康 ” 却仍可能患病的人。





报道称，

DNA

序列一般从出生起就固定下来，所以新的检测可以在任何年龄使用。

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