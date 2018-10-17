赖小民案曝惊人细节：百余套住房 家藏2.7亿现金 百余名情妇中或有知名女明星





日前，中共中央纪委国家监委对中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。





今天的《中国纪检监察报》用了一句话形容赖小民被调查：在这则 “ 双开 ” 通报中， “ 细节 ” 多到仿佛让人一口气读不完。





在通报中，如擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，甘于被 “ 围猎 ” 。如搞政治投机，为个人职务升迁拉关系，搞美化宣传个人，捞取政治资本，参加迷信活动，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，讲排场、摆阔气，挥霍浪费国家财产，违规组织公款宴请，频繁在私人会所和高档餐厅接受私营企业主宴请；此外通报还包括违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职权或职务影响为亲友经营活动谋利，与多名女性搞权色交易等等。





如果说，通报读来已让你惊讶的话，那么，媒体披露的细节则更为惊人。





作为掌控中国华融近十年，此前一直在央行与银监会担任要职的赖小民，几乎刷新了贪官记录。报道显示：在华融集团 2018 年中工作会上通报的部分案情细节，办案人员在赖小民几处房产里，搜出本外币以人民币计算，共计 2.7 亿元的现金。





有媒体测算， 2.7 亿元现金，重达 3 吨。





事实上，刷新贪腐记录只是赖小民案惊人的细节之一，在权色交易方面，赖小民也可能会打破贪官的历史记录。





根据中纪委的通报，与多名女性搞权色交易。而这个多名，据传高达百余人。





《大摩财经》今天的文章说：赖小民案诸多细节令人乍舌。 100 多套房和 100 多个关系人以及 100 多位情人这是赖小民的清单。其中几十位情人均来自华融内部。





文章还说，情妇中甚至还有家喻户晓的女明星。不过，文章并没有透露涉案的明星都有谁，也未透露任何线索，而目前，官方也未对此作出说明与回应。





由此可见，赖小民案已成为新中国成立以来，金融领域的贪腐第一案。诸多细节表明赖小民私生活极为 “ 丰富 ” 。





而金融街 (5.890, 0.10, 1.73%) 侦探披露说：赖小民的原配曾在光大银行 (3.890, 0.09, 2.37%) 总行任职，两人已有女儿，而且都抱了外孙，但却只是名义上的夫妻，赖小民早已和原配暗中离婚，与小娇妻在香港还有了一对双胞胎幼子。





因此，赖小民只要因工作原因出入香港，就会失踪半日回小娇妻，身边人也都心有默契，期间不会因为工作而去贸然打扰。





赖小民被双开当天，银保监会党委召开党委会议，表示银监会督促指导华融公司全面肃清赖小民流毒和恶劣影响。





从银监会到华融，很多人评价赖小民 “ 胆子大得惊人 ”“ 好大喜功 ”“ 但金融专业水平有限 ” ，在他手里，原本风格相对谨慎保守的华融开始变得激进而大胆，特别是用人，几乎任意调配升降，频繁换人，全凭赖小民的个人意志。





媒体称，查处赖小民，华融内外虽然感到有些吃惊，但并无人觉得意外之感。

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