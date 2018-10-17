哈里梅根之子或持英美双重国籍

英国王室 15 日上午宣布了一个开心的消息：哈里王子和梅根 · 马克尔将迎来他们的第一个孩子。萨塞克斯公爵和公爵夫人的孩子明年春天出生后将成为王位第七顺位继承人。几乎可以肯定的是，他们的孩子将是英国和美国双重国籍公民。





出生于美国加利福尼亚的马克尔据说正处于申请英国国籍的漫长过程中，王室方面去年对英国广播公司说，在这一过程中，她将受到与其他任何配偶移民一样的待遇。当她被授予英国公民身份时，她完全有权保留自己的美国公民身份 —— 两国都承认双重国籍 —— 尽管她理论上也可以选择走复杂昂贵的程序，放弃自己的美国公民身份。





不管怎样，到她大约 6 个月后分娩时，她几乎肯定仍将是一名美国人。因此，她的孩子将有权同时获得英国和美国公民身份。这对王室宝宝来说可能是坏消息：美国的全球税收制度对海外公民来说极其繁重。这是因为美国是世界上仅有的以公民身份而非居民身份征税的国家之一。





这意味着，即使你很少踏足美国，但仍需向美国税务部门报告收入。未来几个月，兴奋的王室成员肯定会为婴儿做许多准备，但希望他们不要忽视为未来宝宝安排一名优秀会计师的必要性。





【英国《泰晤士报》网站 10 月 15 日报道】题：哈里和梅根的孩子并不注定是王子或公主，考虑到宝宝将在春季出生，这意味着只比其堂哥路易王子小一岁。然而，哈里和梅根的孩子将不会和他们的堂亲拥有同样的王室身份。





根据乔治五世 1917 年制定、 2012 年由女王更新的王室条例，威尔士亲王长子的子女以殿下称呼，并被授予王子或公主头衔，但次子的子女不享受此待遇。这意味着哈里的孩子不会被称为殿下，也不会是王子或公主。然而，他们肯定会获得一个头衔。





肯辛顿宫尚未发表评论，但最靠谱的参考人物是韦塞克斯伯爵，其子女头衔为塞文子爵和路易丝 · 蒙巴顿 - 温莎女勋爵。预计哈里王子的孩子将遵守正常的公爵子女规定。依照惯例，长子会获得父亲的副头衔 —— 哈里还是邓巴顿伯爵和奇基尔男爵 —— 而其他孩子则被称为勋爵或女勋爵。然而，鉴于公爵夫人强烈的女权主义信念，如果她怀的是女孩会发生什么，会是一件很有意思的事情。





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