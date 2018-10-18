东协防长会议登场 美中南海议题备受关注





第 12 届东协国防部长会议、第 5 届东协国防部长扩大会议等系列会议登场，这次会议除预定签署联合声明外，美中防长会面是否触及南海议题，将是外界关注焦点。

第 12 届东南亚国家协会国防部长会议（ ADMM ）以及第 5 届东协国防部长扩大会议（ ADMM-Plus ）等系列会议，从 18 日到 20 日起在新加坡香格里拉大酒会先后举行。





研究东南亚区域政治发展的布拉格中欧政治经济研究所所长郑宇钦今天告诉中央社记者，随着中国军力崛起，重新定义南海主权与通行权的主导性也越强势，因此，如何将南海利益拉回吻合美国利益，也是美中迄今仍争锋相对的胶着点。





由于美国国防长马提斯（ Jim Mattis ）与中国防长魏凤和原预定上周末在北京会面，但两人会面的计划却因美中争端升温取消。尤其，美中军舰最近在中国宣称拥有主权的南海岛礁附近海域差点发生碰撞，也让紧张情势攀升。





对于外电报导马提斯预定今天在新加坡与魏凤和碰面，郑宇钦分析，南海主权声索国对南海议题相当重视，因此，两人是否触及南海议题，备受关注。





不过，他指出，中国具有地缘优势，近年与东协国家联合军演次数渐多，不少东南亚国家对中国抛出“橄榄枝”（示好），东协国家如对中国态度转变，这也会对美国构成挑战，担心遭到边缘化风险。





另外，郑宇钦认为，姑且不论东协防长会议签署的联合宣言有无强制力，但彼此之间至少提供沟通歧见、交换见解的谈话管道，这次会议重点离不开地缘政治思维，南海议题仍会是关注焦点。





根据大会议程，除今天下午可能进行的双边会议外，东协防长会议预定明天举行，并签署联合声明。东协防长明天先和美国防长进行非正式会议，再与中国防长进行非正式会议，而与日本的非正式会议则排定在 20 日举行。





另外，第 5 届东协国防部长扩大会议也在 20 日登场。东协防长扩大会议除东协 10 国外，包含澳洲、中国、日本、印度、南韩、纽西兰、俄罗斯与美国。（中央通讯社）

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