研究称埃及人3500年前开始鱼类养殖

法媒称，据一个德国与以色列的共同研究称，埃及人早在3500多年前就开始鱼类养殖了，是全世界进行这类活动的最早迹象。
据法新社报道，科学家们对在现代以色列多个考古地点发现的100颗鱼类牙齿进行了研究，得出结论认为它们是几千年前从埃及西奈的一个潟湖里捞上来的。
参与这一研究的以色列海法大学发表一项声明说：“这些牙齿样本的年代范围长达1万多年，从新石器时代早期一直到伊斯兰时代早期。”
其中有些样本来自3500年前。
该研究报告作者之一、海法大学考古学教授盖伊·巴尔-奥兹称，当时的农民发现了一个潟湖，鱼游进去后在里面被困了几个月，然后“就能很容易地捕获它们了”。
海法大学的学者与来自德国美因茨和格丁根的大学的学者共同进行了这一研究，他们从金头鲷的牙齿推断出了结论。
报道称，通过研究牙齿中不同类型的氧同位素，科学家们推断出，这些鱼“在封闭的潟湖里至少待了4个月”，巴尔-奥兹说。
研究人员发现的大多数鱼都来自水产养殖而不是从当地钓上来的。
研究报告作者之一、海法大学的伊里特·措哈尔说，在3500年前，鱼的大小就已经标准化了，那些从埃及进口的鱼都是“盘子大小”，“正如我们在现代水产养殖中看到的鱼一样”，她说。
埃及成为当时“水产养殖的超级大国”，巴尔-奥兹称。
科学家们认为，中国早在4000年前就开始水产养殖了。不过巴尔-奥兹说尚没有证据证实这一理论。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost