白宫被指“混乱” 德媒：也有人不这样认为

德媒称，特朗普提名的最高法院大法官受到一系列性侵指控。特朗普指责这是民主党人的恶意行为。司法部副部长上周被曝曾提议在白宫录音、以推翻特朗普。这是白宫又一次震荡。

据德国之声电台网站 9 月 27 日报道，自从 2016 年以来，特朗普政府震荡不断，有人称之为混乱。而本周似尤为如此。





当地时间 9 月 27 日，参议院司法委员会将举行听证会，是关于特朗普提名的最高法院大法官人选布雷特 · 卡瓦诺所受的性侵指控。





与此同时，司法部副部长罗森斯坦上周被曝曾提议在白宫录音、以推翻特朗普。





不过，特朗普 9 月 26 日表示，罗森斯坦向他否认《纽约时报》的上述报道。特朗普说，他会更愿意让罗森斯坦留任，完成任期。





罗森斯坦负责监管特别检察官罗伯特 · 米勒对俄罗斯干预 2016 年美国大选的调查。如果罗森斯坦被解雇，调查将陷入困境，并将掀起一场政治风暴。





加州洛约拉马里蒙特大学政治学教授吉诺维斯表示： “ 混乱对总统来说是常态。他行事风格如此。 ”





但总统的辩护者说，特朗普是在兑现选举诺言：结束精英政治的常态。





报道称，距离 11 月中期选举仅 6 周，共和党人有失去众议院、或许还有参议院的风险。如何避免这一局面成为共和党的重要问题。





共和党领袖呼吁特朗普集中精力在一个选战议题上 -- 经济的强劲增长。





本月初，特朗普似乎按此出招。他在 “ 推特 ” 上的发言聚焦失业率的下降、工资的上升以及他认为 “ 美国优先 ” 政策发动贸易战的成功。飓风来袭，特朗普也承担起监管紧急救援的总职。

但卡瓦诺受到性侵指控却带来一场政治战争。





原本这并不被视为一件困难的事：特朗普的核心承诺之一就是任命保守派担任最高法院法官。然而，卡瓦诺受到一系列性侵指控，以及他被指在大学时酗酒。卡瓦诺否认这一系列指控。他在接受福克斯电视台采访时表示，希望能有公平的调查。





起初，特朗普的表态克制，称支持卡瓦诺，但也呼吁给予首个对卡瓦诺提出性侵指控的人受到尊重的听证会。





但 9 月 26 日，特朗普在 “ 推特 ” 转入攻势。他说，这是民主党人的恶意行为，民主党人正在幕后大笑。特朗普同时攻击第三名指控卡瓦诺性侵的女性的律师。





特朗普的支持者称，总统团队的努力没有得到应有的认可。





保守派的传统基金会国家安全与外交政策专家卡拉法诺表示： “ 我并不认为这是混乱。 ” 他指责媒体放大了个别的矛盾时刻，而由此遮掩了总统团队的所有努力。





卡拉法诺称，特朗普是一个非传统、非常规的人，措辞强硬，是个充满激情的纽约人。

“

如果你看看他的国家安全政策等，其实都是前后一致的。

”

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