中国央视驻英女记者闹场香港议题座谈会并打人被警方拘捕

据港媒报道，中国官方喉舌中央电视台的一位女记者，因在伯明翰英国保守党举行的有关香港法治座谈会上闹场，并在被劝离时动手打人遭警方 “ 涉普通袭击罪 ” 逮捕。中国外交部和央视发声明，要求英方道歉。事件再次演变成一场国际外交风波。





报道表示，央视驻英记者孔琳琳 (Kong Linlin) 星期天在英国保守党年会该党人权委员会举办的一场 “ 香港自由、法治和自治的侵蚀 ” 的座谈会上，在人权委员会副主席罗哲斯 (Benedict Rogers) 作总结发言时，站起身叫骂，斥责嘉宾 “ 分裂中国 ” 、 “ 反中 ” 等，阻碍座谈会继续进行。在被会场工作人员敦请离开时，用手去扇一名香港留学生义工。这位义工后来在推特上说，自己的脸被扇了两次。





据悉，英国伯明翰警方后来证实拘捕和扣留一名 48 岁的中国女子。据最新消息，目前该女记者已经获释。





香港占领中环运动发起人之一的港大法学副教授戴耀廷、香港民主党创党主席李柱铭大律师、主张民主自决的香港众志的创党主席、被剥夺议席的罗冠聪等民主派人士受邀作为嘉宾主讲。





中国驻英大使馆周日在网站上发表 “ 答记者问 ” ，指香港事务纯属中国内政，对保守党人权委员会利用该党年会举办周边会议，为反华分裂势力张目，中方表示严重关切和强烈不满，并要求会议组织者向中国记者道歉。





央视周一晚上发出声明，承认被捕女子是该台驻英国记者，称该台已向英国提出正式抗议，指孔琳琳只是在提问时 “ 表达自己意见 ” ，却遭阻挠甚至身体滋扰，强调不能接受该台记者 “ 合法权利 ” 受损，要求保守党正式道歉。





此前，中国驻瑞典大使馆在没有查明三名中国游客大闹斯德哥尔摩一家旅店的情况下，偏信中国游客有关遭到警方暴力的说辞，向瑞典提出抗议，引发中国与瑞典之间一场外交风波。后网上视频及图片显示，瑞典警方毫无执法暴力，反倒是中国游客

“

撒泼碰瓷

”

。（美国之音）





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