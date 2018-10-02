中国央视驻英女记者闹场香港议题座谈会并打人被警方拘捕

据港媒报道，中国官方喉舌中央电视台的一位女记者，因在伯明翰英国保守党举行的有关香港法治座谈会上闹场，并在被劝离时动手打人遭警方“涉普通袭击罪”逮捕。中国外交部和央视发声明，要求英方道歉。事件再次演变成一场国际外交风波。
报道表示，央视驻英记者孔琳琳(Kong Linlin)星期天在英国保守党年会该党人权委员会举办的一场“香港自由、法治和自治的侵蚀”的座谈会上，在人权委员会副主席罗哲斯(Benedict Rogers)作总结发言时，站起身叫骂，斥责嘉宾“分裂中国”、“反中”等，阻碍座谈会继续进行。在被会场工作人员敦请离开时，用手去扇一名香港留学生义工。这位义工后来在推特上说，自己的脸被扇了两次。
据悉，英国伯明翰警方后来证实拘捕和扣留一名48岁的中国女子。据最新消息，目前该女记者已经获释。
香港占领中环运动发起人之一的港大法学副教授戴耀廷、香港民主党创党主席李柱铭大律师、主张民主自决的香港众志的创党主席、被剥夺议席的罗冠聪等民主派人士受邀作为嘉宾主讲。
中国驻英大使馆周日在网站上发表“答记者问”，指香港事务纯属中国内政，对保守党人权委员会利用该党年会举办周边会议，为反华分裂势力张目，中方表示严重关切和强烈不满，并要求会议组织者向中国记者道歉。
央视周一晚上发出声明，承认被捕女子是该台驻英国记者，称该台已向英国提出正式抗议，指孔琳琳只是在提问时“表达自己意见”，却遭阻挠甚至身体滋扰，强调不能接受该台记者“合法权利”受损，要求保守党正式道歉。
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