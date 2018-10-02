父亲向新生儿传染艾滋病？美媒：某种皮肤水泡可传播HIV病毒

美媒称，葡萄牙四岁男童被诊断感染 HIV 病毒之后，最大的疑问是他如何感染的。





据美国趣味科学网站 9 月 28 日报道，比如，他的母亲并不携带病毒（感染 HIV 病毒的女性可把病毒传染给胎儿）。调查找出了令人惊讶的来源：男童父亲皮肤水泡渗液。





报道称，众所周知，母亲可在孕期和生产期间将 HIV 病毒传播给子女，但是父亲传播给孩子非常罕见。 9 月 20 日发表在《艾滋病研究与人类逆转录病毒》杂志上的新报告描述了这种罕见情况中的一例。





《艾滋病研究与人类逆转录病毒》杂志总编辑托马斯 · 霍普并未参与研究，他在声明中称： “ 尽管这种父子 HIV 传播情况很罕见，但是大众依然应该意识到，对于 HIV 病毒携带者来说， HIV 病毒存在于大部分体液中，可以通过非典型及难以预料的方式传播。 ”





报道称，这个孩子 4 岁时被诊断感染了 HIV 病毒，随后政府官员着手调查他是否是性侵受害者。作为调查的一部分，研究人员希望判定他是何时以及如何感染的。





报道指出，男孩出生于 2009 年 4 月。他出生后不久，他的父亲被诊断感染 HIV 病毒。与此同时，这名父亲患有水痘和梅毒，并在接受治疗。报告称，由于感染，这名父亲全身长满了大水泡，并大量渗出液体（水痘和梅毒都可导致皮肤损伤）。





报道称，研究人员获取了父亲和儿子的血液样本，分析了两人感染 HIV 菌株的遗传物质。

根据分析，研究人员判定这名父亲 2009 年初感染 HIV 病毒，并在他的儿子出生后不久传染给了孩子。





刑事调查未发现性侵证据。





研究人员推断，孩子出生后几天接触了父亲水泡渗液。在父亲感染早期，他体内的 HIV 病毒浓度较高，因此水泡渗液或许感染性非常强。





里斯本大学药物研究所研究

HIV

的教授努诺

·

塔维拉是这项研究主要作者，他说：

“

本报告的主要信息是，至少某些种类的皮肤水泡是可以传播

HIV

病毒的。

”

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