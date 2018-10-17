台湾外交部长：没抱美国大腿 美军舰停台未涉军事

台湾民进党立委罗致政于当地时间10月17日上午在立法院质询提到，国民党智库认为蔡政府在抱美国大腿，台外交部长吴钊燮强调，台没有选边站，只要符合台湾利益才会去做，“没有抱美国大腿”。
据香港中评社10月17日报道，罗致政质询问到，中美关系紧绷，到底中美紧张对抗态势拉高，对台湾是否有困难或挑战？吴钊燮说，这是台要去认真思考的部分，有挑战也有机会。两个强权关系不好，可能会波及台湾。
他强调，经贸方面台湾与大陆经贸紧密，中美展开贸易战，台方要去了解大陆投资、经商面临的挑战。但是对台湾来说也是机会，在国际上希望与理念相近的人合作，很多国家都在面对锐实力的影响，尤其是台湾，经常受到大陆锐实力影响。
罗致政也说，国民党智库说不要押错宝，去抱美国大腿，有人说台湾已经选边站，吴钊燮则说，台当局没有选边站，只要符合台湾利益才会去做，没有抱美国大腿。
国民党立委江启臣也询问有关美国海军（Thomas G. Thompson,T AGOR 23）科学研究船15日至18日停泊高雄一事，是不是先来停看看，看好不好停，11月份要来展示军力？吴钊燮回答，不必要扩大解读，没有涉及军事。
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