台湾外交部长：没抱美国大腿 美军舰停台未涉军事

台湾民进党立委罗致政于当地时间 10 月 17 日上午在立法院质询提到，国民党智库认为蔡政府在抱美国大腿，台外交部长吴钊燮强调，台没有选边站，只要符合台湾利益才会去做， “ 没有抱美国大腿 ” 。





据香港中评社 10 月 17 日报道，罗致政质询问到，中美关系紧绷，到底中美紧张对抗态势拉高，对台湾是否有困难或挑战？吴钊燮说，这是台要去认真思考的部分，有挑战也有机会。两个强权关系不好，可能会波及台湾。





他强调，经贸方面台湾与大陆经贸紧密，中美展开贸易战，台方要去了解大陆投资、经商面临的挑战。但是对台湾来说也是机会，在国际上希望与理念相近的人合作，很多国家都在面对锐实力的影响，尤其是台湾，经常受到大陆锐实力影响。

罗致政也说，国民党智库说不要押错宝，去抱美国大腿，有人说台湾已经选边站，吴钊燮则说，台当局没有选边站，只要符合台湾利益才会去做，没有抱美国大腿。





国民党立委江启臣也询问有关美国海军（ Thomas G. Thompson,T AGOR 23 ）科学研究船 15 日至 18 日停泊高雄一事，是不是先来停看看，看好不好停， 11 月份要来展示军力？吴钊燮回答，不必要扩大解读，没有涉及军事。





江启臣追问，如果他们说需要补给等，要不要让他们停，吴钊燮说，这个问题适合回答的单位是国防部。

江启臣则说，国防部应该无法排除。吴钊燮表示，如果涉及人道，我们有义务提供帮助。

（多维新闻）

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