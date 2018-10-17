二氧化碳排放增加卫星碰撞风险

美媒称， 2009 年 2 月，两颗速度接近每小时 1.7 万英里（约合 2.74 万公里）的卫星在西伯利亚上空 482 英里处相撞。





据《科学美国人》月刊网站报道，其中一颗是运行中的美国通信卫星 “ 铱星 33” 。另一颗是更重的、废弃的俄罗斯军用卫星，名为 “ 宇宙 2251” 。对太空科学家来说，这次碰撞令人警醒。





报道称，这一超高速碰撞导致两个太空轨道飞行器变成包含 2300 个物体的碎片云。这引起了其他科学家 —— 气候科学家 —— 的注意，因为高空大气的变化会增加空中撞击的风险。目前有 2.1 万块可追踪的太空碎片，大小不一。





正如位于弗吉尼亚州汉普顿的美国国家航空航天局兰利研究中心的资深科学家马丁 · 姆温恰克最近所言，空中二氧化碳排放的增加正在导致卫星经常在其中运行的一层高空大气逐渐降温。好消息是，降温将使那里的空气密度降低，可能延长现有卫星的寿命。坏消息是，快速堆积的太空垃圾也因此得以保留下来，这些垃圾本来可能会沉入低层大气并被烧毁。





欧洲航天局的一项研究更直截了当地描述了这个问题： “ 如果 ‘ 一切照旧 ’ ，将导致近地轨道上的物体数量逐步、不受控制地增加，而碰撞会成为主要的碎片来源。 ”





该机构提议，为避免出现这一问题，应从

2023

年开始清除来自太空飞行器的潜在碎片。

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