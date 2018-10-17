贸易战帮助加拿大对华出口激增

在美中贸易战导致全球商品流动受阻的情况下，加拿大农民和渔民正在向中国输送大量新的羊毛、龙虾和菜籽油，导致加拿大对中国这个世界第二大经济体的出口激增。





根据加拿大统计局的数据，从今年 4 月到 8 月，加拿大对华商品出口额增长了 23% ，而这段时间恰逢美国和中国之间的关税冲突日益升级。今年加拿大的全球出口额有所增加。





自 4 月以来，加拿大对华出口的增速是其对美出口增速的两倍多。在某些情况下，中国直接取代美国，成为一些加拿大产品的主要出口市场。加拿大萨斯喀彻温省发言人吉姆 · 比林顿在一份声明中说，该省省长斯科特 · 莫伊 9 月前往中国参加了一系列 “ 讨论购买钾肥和农产品 ” 的会议。





他表示： “ 我们打算在未来几年扩大出口，因此我们需要持续不断地寻找新市场。 ” 加拿大智库 “ 公共政策论坛 ” 在最近的一份报告中指出，加拿大对华出口额远远少于对美出口额，但 “ 美国不再是世界经济的唯一推动力，也不再是过去那样的可靠伙伴。这就要求我们采取目标明确的多样化战略 ” 。





在某些领域，贸易战已经以惊人的速度使这种情况变成现实。以羊毛为例：加拿大羊毛生产者合作公司总经理埃里克 · 比耶格索说，该产业的美国市场 “ 今年对我们来说基本上蒸发了 ” 。中国的关税措施在很大程度上使美国羊毛在中国失去了竞争力，因此美国现在充斥着无法出口的本土产品。





那么，更多的加拿大羊毛流向了中国吗？最近几个月来，运往美国的未梳含脂剪羊毛已经消失了，但今年 8 月运往中国的此类羊毛几乎是去年的 8 倍。在物流方面，这种转变相当简单明了。羊毛被包好，装进集装箱里，每个集装箱有 20 多吨。曾经运往美国的集装箱现在正被运往中国。





比耶格索说： “ 今年，我们可能会看到我们 80% 的出口流向中国。 ” 对加拿大出口商来说，部分收益来自大宗商品价格的上涨： 4 月至 8 月期间销往中国的纸浆价格上涨了超过四分之一，尽管发货数量并没有太大变化。





在其他领域，中国的关税举措正将美国对华出口产品挡在门外，这也给了加拿大生产商新的助力，后者已经在努力满足中国对其商品 —— 尤其是高端农产品 —— 不断增长的需求。 8 月出口到中国的去骨牛肉增长了 220% ；自 4 月以来，出口到中国的动物产品总体增长了 8.5% 。





加拿大奥克斯菲尔德农业技术投资公司每月向中国出口几十吨加拿大牛肉，该公司的负责人估计今年公司的销量将增长 30% 。他对这一增长势头能否保持下去持乐观态度。他说： “ 未来 5 年，加拿大和中国之间的关系将是非常积极的。 ”





加拿大油菜籽的出口近年来也在稳步上升，但 2018 年的增幅尤其大：与去年相比，今年 7 月运往中国的油菜籽数量增加了近一倍，而加拿大谷物和蔬菜的出口总量自 4 月以来增加了三分之一。 8 月精炼菜籽油的对华出口额增长了 930% 。





总部位于加拿大卡尔加里的小型食用油交易商桑诺拉食品股份有限公司第二季度的海外销售额增长了 71.2% 。公司首席执行官史蒂夫 · 班克驳斥了贸易战对出口带来影响的说法。





他说： “ 我认为我们的菜籽油比中国国内的一些产品更好。和过去几个月发生的事情相比，这个因素更重要。 ” 他表示，中国消费者 “ 想要更好的东西 ” 。





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