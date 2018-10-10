呼应彭斯 蔡英文双十讲话指责大陆

当地时间 2018 年 10 月 10 日，台湾总统蔡英文按照惯例发表国庆讲话，这次讲话一改过去先谈民生经济议题的做法，一开始就强调国际政经局势的深刻变动，以及中国大陆对台湾造成的种种威胁，显示中美变局之下两岸关系的极端重要性。





蔡英文在讲话中，直陈台湾面对的威胁包括军事威胁、外交打压、社会渗透，以及经济安全的伤害，有意思的是，美国副总统彭斯（ Mike Pence ）针对白宫中国政策所发表的演讲中，也对中国做出类似的指控。换句话说，蔡英文希望向美国人证明，台湾面临着与美国相同的挑战，借以唤起美国同仇敌忾的意识。





彭斯在讲话中，一方面指控中国干预美国中期选举，另一方面则赞许台湾的民主可以作为中国民主的典范。蔡英文也同样注意到共同价值观的重要性，因此她在讲话中不厌其烦地强调，要维护台湾

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万人民自由民主的生活方式，她并认为，任何违反普世价值的主张，也绝不会获得国际社会的认同和支持。





蔡英文上台执政后，在国际和两岸战略上选择

“

亲美远中

”

早已不是什么新闻。但在刚开始的两年间，特朗普（

Donald Trump

）政府的政策不确定性，也让蔡政府并没有足够把握确信，美国真的会全力支持台湾，甚至更多的台湾舆论认为，特朗普政府很可能会将台湾作为谈判筹码，以争取从中国大陆获得更多的经贸利益。





但是，随着中美贸易战的不断升级，特别是美国对中国大陆的指责开始延伸到政治领域，蔡政府也嗅到了台湾可能的新机遇。如果将蔡英文的这次演讲放在这一发展脉络中，就可以更好的理解蔡政府未来的政策思路。





在过去的双十讲话中，蔡英文也曾经试图呼吁大陆搁置政治争议，共同寻求两岸互动新模式，然而两年来大陆不断加大软硬两手策略的客观现实，也让蔡英文认识到两岸官方互动的重启已无可能，这也让她更加坚定先前的政治判断，那就是唯有依靠美方的支持，方能保证台湾现有的自主性能够继续维系。





在这种情况下，蔡英文希望透过双十讲话向美方做出清楚的宣示，即蔡政府会继续在经贸和印太战略等议题上配合美国的政策步调，从而希望获得美国对其进一步的支持。为了消除美方的顾虑，即美方对台独挑起两岸纷争的担忧，蔡英文也在讲话中着重强调，自己不会采取对抗性的立场，声称

“

越是剧烈的变局，台湾就越要维持稳定，以沉着的态度化解压力，冷静地寻找生存的利基

”

。

中美台三方互动的多年经验也表明，每当台湾内部在台独问题采取过激行动时，美国就不得不亲自出手加以管控，蔡英文希望通过自己的保证来让美国人相信，自己不会像过去李登辉、陈水扁那样变成美国的

“

麻烦制造者

”

，而是会致力于避免维持现状，从而让美国避免后顾之忧。





可以看到，蔡英文的双十讲话预示着，未来台湾将进一步倒向美国，两岸关系由此也将变得更趋复杂。当然，蔡英文也并非完全放弃针对大陆的风险管控，为了避免大陆采取强硬回击行动，她在讲话中刻意拿掉之前讲稿中有关

“

中华民国台湾

”

的用词，而多次特意强调

“

中华民国

”

，借以向大陆证明自己无疑挑战既有的宪政体制，这也意味着，大陆目前也无需过度解读蔡政府的台独路线。（多维新闻）

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